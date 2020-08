Nowe wyzwania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Już 717 tys. Polaków aktywowało bon turystyczny. Beneficjenci wykonali 136 tys. płatności na kwotę ok. 100 mln zł. Cieszy nas także to, że stale wzrasta liczba podmiotów, które chcą przyjąć płatność za swoje usługi turystyczne w formie bonu – mówi Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

W ostatnich tygodniach wiele mówi się o Polskim Bonie Turystycznym. Jak duże było to wyzwanie dla ZUS?

Zobacz więcej Wyzwania: Przed ZUS nowe zadania związane z tarczą antykryzysową, które będą wspierały Polaków i firmy – mówi Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Obsługa informatyczna i finansowa bonu turystycznego to kolejne, po tarczy antykryzysowej i dodatku solidarnościowym, nowe zadanie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ostatnim czasie. Błyskawicznie rozbudowaliśmy i udostępniliśmy naszą Platformę Usług Elektronicznych (PUE) dla podmiotów turystycznych, osób uprawnionych do bonu, a także dla Polskiej Organizacji Turystycznej, która jest organem właściwym w zakresie uprawnień do bonu oraz jego promocji. Stworzyliśmy także system rozliczeń, dzięki któremu podmioty turystyczne otrzymują środki pieniężne za płatności dokonywane za pomocą bonu. Sprawnie uruchomiliśmy infolinię pod numerem 22 11 22 111, działającą o każdej porze dnia i nocy. To wszystko wymagało od nas tytanicznej pracy. Ale dzięki temu od 1 sierpnia Polacy mogą bez trudu płacić bonem za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie naszego kraju.

Rozwój turystyki i świadczenie z tytułu utraty pracy chyba niewiele mają wspólnego z zadaniami ZUS. Dlaczego takie działania zlecane są instytucji, która i tak ma wiele innych zadań?

Oprócz wsparcia osłabionej branży turystycznej celem bonu jest także wsparcie planów wypoczynkowych polskich rodzin. Z uwagi na to bon może być rozpatrywany w kategoriach świadczenia rodzinnego. Jest to zresztą świadczenie pochodne wobec świadczenia wychowawczego, czyli 500 plus. Dodatkowy bon przysługuje na dziecko z niepełnosprawnością. Natomiast dodatek solidarnościowy to świadczenie realizujące ochronę przed ryzykiem bezrobocia, czyli jest zbliżony charakterem do zasiłku dla bezrobotnych, ale jeszcze bardziej do świadczenia przedemerytalnego, które od dawna wypłaca właśnie ZUS. To normalne, że zakres zadań instytucji z czasem ewoluuje. Cały czas poruszamy się jednak po obszarze, który zbiorczo możemy określić jako zabezpieczenie społeczne.

Poza tym mamy ogromne doświadczenie w sprawnym wdrażaniu dużych, ważnych dla Polaków projektów. Błyskawicznie uruchomiliśmy pomoc w ramach tarczy antykryzysowej. Wypłaciliśmy już ponad 4,8 mld zł z tytułu świadczenia postojowego dla przedsiębiorców i zleceniobiorców. Zrealizowaliśmy zwolnienie ze składek za marzec, kwiecień i maj dla ok. 2 mln firm, za 6,5 mln osób ubezpieczonych, umarzając składki na kwotę ok. 12 mld zł. Objęliśmy także rozłożeniem na raty albo odroczeniem terminu płatności należności składkowe na kwotę ponad 5 mld zł. Błyskawicznie, w ciągu kilku dni, wypłacamy dodatki solidarnościowe. Z tego tytułu do osób, które po 15 marca br. utraciły pracę w związku z epidemią, trafiło już ponad ćwierć miliarda złotych. Było to możliwe dzięki określeniu takich warunków prawa do świadczenia, które można było łatwo sprawdzić przez nasze systemy, a także dzięki składaniu wniosków wyłącznie elektronicznie, przez Platformę Usług Elektronicznych.

Czyli przyspieszenie obsługi to efekt cyfryzacji?

Głównie tak. Dzięki technologii klienci mogą liczyć na szybszą realizację ich uprawnień. Dziś trudno sobie wyobrazić nasze działanie bez Platformy Usług Elektronicznych. Myślę, że osoby, które projektowały ją ok. 10 lat temu, nie zdawały sobie sprawy, jak ważnym narzędziem dla Polaków stanie się po zaledwie dekadzie. PUE pozwoliła nam wykonać milowy krok w rozwoju nowoczesnej komunikacji klienta z urzędem oraz oferowaniu nowych usług. To nasza przyszłość i ta przyszłość przyspiesza z każdym rokiem. Nie uciekniemy od elektronizacji. Epidemia jedynie przyspieszyła pewne procesy.

Aby skorzystać z bonu, należy posiadać konto na PUE. Czy są problemy z jego zakładaniem?

Na naszej stronie internetowej informujemy, w jaki sposób można założyć profil na PUE. Nowy profil wymaga potwierdzenia tożsamości. Nie trzeba jednak w tym celu iść do urzędu. Można to zrobić m.in. za pomocą Profilu Zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Pomocą w założeniu konta służą nasi pracownicy w placówkach ZUS oraz na infolinii. Na początku sierpnia padł rekord i jednego dnia na PUE zarejestrowało się 100 tys. nowych użytkowników. Już ponad 5,2 mln osób posiada profil na PUE. Ta liczba dynamicznie rośnie dzięki bonowi turystycznemu, a także temu, że wnioski o pomoc w ramach tarczy antykryzysowej można obecnie składać wyłącznie elektronicznie przez PUE.

W internecie pojawiły się propozycje sprzedaży bonu. Czy ZUS będzie ścigał osoby próbujące zbyć lub nabyć bony?

ZUS jest dostawcą infrastruktury informatycznej do obsługi bonu turystycznego. Oczywiście dbamy o bezpieczeństwo informatyczne całego projektu we współpracy z POT, ministerstwem cyfryzacji i ABW. Jednak kwestią uprawnień do bonu zajmuje się Polska Organizacja Turystyczna, natomiast tropieniem nielegalnej działalności zajmują się organy ścigania.

Należy przy tym jasno podkreślić – być może nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę – że prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu przysługuje wyłącznie osobom uprawnionym, czyli opiekunom dzieci, na które przyznano bon. Bon nie podlega wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani inne środki wymiany. Próby sprzedaży lub zakupu bonu należy oceniać w kategoriach oszustwa. Skrajne przypadki z pewnością mogą być ścigane. Polska Organizacja Turystyczna utworzyła specjalną skrzynkę e-mailową nieprawidlowosci@bonturystyczny.gov.pl. POT będzie kierowała wysyłane tam zgłoszenia handlu bonami do odpowiednich służb.

Ważne, że te przypadki mają charakter incydentalny. Co do zasady realizacja bonu odbywa się prawidłowo. Już 717 tys. Polaków aktywowało bon. Beneficjenci wykonali 136 tys. płatności na kwotę ok. 100 mln zł. Cieszy nas także to, że stale wzrasta liczba podmiotów, które chcą przyjąć płatność za swoje usługi turystyczne w formie bonu. Jest ich już około 16 tys.

ZUS ma ustawowo 14 dni na przelew pieniędzy podmiotowi turystycznemu. Czy jakieś płatności zostały już dokonane?

W ubiegłą środę przelaliśmy pierwszą transzę środków. Do 5,8 tys. podmiotów trafiło łącznie około 23 mln zł. Wczoraj przelaliśmy kolejne ponad 40 mln zł. Niektóre duże ośrodki otrzymały kwoty ponad 700 tys. zł. Systematycznie będziemy przelewać kolejne transze za kolejne transakcje bonami. Przedsiębiorcy turystyczni i organizacje pożytku publicznego, które chcą przyjmować płatności bonem za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, muszą się wpisać na listę prowadzoną przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Można to zrobić wyłącznie na Platformie Usług Elektronicznych.

W tym roku wprowadzono wiele rozwiązań osłonowych dla firm i pracowników. Co dane ZUS mówią o ich skuteczności?

Liczba płatników zarejestrowanych w ZUS na koniec lipca br. wynosiła 2,54 mln i była większa o 19 tys. w stosunku do czerwca oraz o 49 tys. w stosunku do lutego. Liczba firm od maja ciągle wzrasta, a na koniec lipca osiągnęła poziom nienotowany w tym roku. Liczba zawieszanych i zamykanych działalności utrzymywała się w lipcu na niskim poziomie. Odnotowaliśmy wyrejestrowanie z ubezpieczeń 12 tys. firm. Jednocześnie w lipcu powstało lub wznowiło działalność 32 tys. firm.

Z kolei liczba osób ubezpieczonych w ZUS na koniec lipca br. wynosiła 15,31 mln i była mniejsza o 1 tys. w stosunku do czerwca oraz o 174 tys. w stosunku do lutego. Zmiana liczby osób ubezpieczonych od lutego wynosi ok. 1 proc. i nie odbiega od wahań sezonowych.

A co z cudzoziemcami, którzy pracują w Polsce?

Liczba cudzoziemców w systemie ubezpieczeń społecznych na koniec lipca br. wynosiła 628 tys. i była wyższa o 22 tys. w stosunku do czerwca oraz niższa o 42 tys. w stosunku do lutego. Nawet w szczycie epidemii nie zanotowaliśmy ogromnego odpływu pracowników z Polski. Liczba ubezpieczonych w ZUS cudzoziemców spadła wtedy jedynie o ok. 10 proc. Od tego czasu stopniowo wraca do poziomu sprzed lockdownu. Stale monitorujemy zmiany liczby cudzoziemców w ZUS. To dla nas ważne dane, które mają znaczenie dla rynku pracy i gospodarki.

Jakie kolejne zadania czekają ZUS?

W najbliższym czasie prawdopodobnie pojawią się nowe zadania związane z tarczą antykryzysową. Były z nami konsultowane propozycje rozwiązań, które dodatkowo wsparłyby branżę turystyczną w tym trudnym dla niej okresie. O przyszłości projektu zdecydują jednak rząd i parlament. Zaproponowaliśmy także przywrócenie nadpłat w związku ze zwolnieniem ze składek, z czego skorzysta 800 tys. firm. Proces legislacyjny tej zmiany jest bardzo zaawansowany. Być może wróci konieczność dalszej wypłaty dodatkowych zasiłków opiekuńczych, których wypłaciliśmy w tym roku już ponad 1,1 mln. Ponadto przeliczymy emerytury osób z rocznika 1953. Ustawa w tej sprawie weszła już w życie i daje vacatio legis do końca roku.

To są zadania wynikające ze zmian legislacyjnych. A co ze wspomnianą cyfryzacją?

Oprócz projektów legislacyjnych dużo wysiłku wkładamy w rozwijanie naszego potencjału, czyli automatyzację funkcjonowania ZUS oraz dalszą elektronizację kontaktu z obywatelami. Wiele zainwestowaliśmy w rozbudowę systemów IT, aby możliwa była realizacji zadań, takich jak dodatek solidarnościowy i bon turystyczny, ale także aby wykonywanie podstawowych obowiązków, np. przyznawanie świadczeń, było mniej pracochłonne, a nasi pracownicy mogli się zająć bardziej wymagającymi zadaniami. Tylko zasygnalizuję, że przed nami projekty takie, jak automatyzacja i robotyzacja przyznawania i wypłaty zasiłków, emerytur i rent, udostępnienie aplikacji mobilnej i płatności elektronicznych, dalszy rozwój e-składki, czyli przejęcie części obowiązków rozliczeniowych od płatników składek. Wśród projektów wewnętrznych można wymienić przejście na elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz ZUS, budowę centralnego rejestru klientów, rozwój centrów usług wspólnych. Od strony technicznej prowadzimy prace nad KSI 2.0, to jednak projekt rozpisany na lata.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗