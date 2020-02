Nowoczesne konto firmowe wspiera biznes i oszczędza czas

Firma, nie tylko na starcie, ale też ta rozwijająca się, potrzebuje dobrej obsługi bankowej, poczynając od konta, aż po najbardziej zaawansowane instrumenty wsparcia biznesu.

Start firmy, optymalizacja kosztów, unowocześnienie obsługi – przyczyn może być wiele. Skutek zawsze taki sam – przemyślane decyzje, wprowadzenie dobrych, nowoczesnych rozwiązań. Już same korzyści z wyboru dobrego konta firmowego mogą być bardzo wymierne. Kont rozliczeniowych „za 0 zł” banki oferują sporo i jest w czym wybierać. Jednym z takich dobrych wyborów jest konto FIRMA+ w Idea Banku, przeznaczone dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Korzyści z otwarcia tego rachunku są odczuwalne od pierwszego dnia. Po pierwsze: nie płaci się za założenie i prowadzenie rachunku (przez 24 miesiące konto FIRMA+ jest bezwarunkowo darmowe, a po tym okresie wystarczy posiadać kartę debetową i co miesiąc opłacać składkę do ZUS, w przeciwnym razie opłata wyniesie 10 zł miesięcznie) oraz standardowe przelewy zlecone przez internet (również te do US i ZUS). Obsługa karty wydanej do konta również może być bezpłatna (wystarczy co miesiąc dokonywać nią transakcji bezgotówkowych na łączną kwotę najmniej 400 zł lub dokonać wpłat gotówki w wyznaczonych wpłatomatach na kwotę nie niższą niż 1000 zł), a ponadto do dyspozycji jest program do wystawiania faktur online.

Korzystając z trwającej teraz promocji przez 6 miesięcy bank będzie zwracał 10% wartości przelewu do ZUS (maksymalnie 50 zł miesięcznie).

Więcej usług

Dzięki założeniu konta w Idea Banku można korzystać z innowacyjnego systemu bankowości internetowej Idea Cloud. To pakiet usług finansowych działających w chmurze informatycznej. Zawiera on takie rozwiązania, jak: Chmura Faktur, Wirtualny Sejf czy Wirtualny Oddział Banku.

Chmura Faktur z jednej strony daje możliwość wystawiania faktur kontrahentom czy wysyłki obowiązkowego JPK, z drugiej gromadzi i przechowuje wszystkie dokumenty firmowe w jednym, bezpiecznym miejscu, bez żadnych limitów ilościowych. W programie Chmura Faktur wystawienie faktury zajmuje zaledwie kilka sekund, a dodatkowo system rozpoznaje, czy klient lub partner biznesowy jest płatnikiem VAT.

Aplikacja Chmura Faktur jest dostosowana do bieżących zmian w polskim prawie – dzięki niej oszczędza się czas i bezpiecznie wykonuje niezbędne czynności związane z przechowywaniem i obsługą dokumentów finansowych. Dodatkowo Chmura Faktur na podstawie danych z faktur na bieżąco monitoruje koszty i przychody firmy, a także rozliczenia z Urzędem Skarbowym.

W ramach Idea Cloud dostępny jest bezpieczny sejf dla przedsiębiorców bez dodatkowych opłat. Można z niego korzystać po zalogowaniu się do bankowości internetowej.

Konto w Idea Banku otwiera także dostęp do oferty kredytów z błyskawiczną decyzją kredytową. O kredyt można wnioskować online, a wstępna decyzja kredytowa zapada nawet w kilka minut. Natomiast wypłata środków możliwa jest nawet w jeden dzień po dokonaniu pozytywnej weryfikacji umowy. Do uzyskania dodatkowych środków finansowych wystarczy historia z rachunków firmowych i osobistych za ostatnie sześć miesięcy. Dodatkowo do ich potwierdzenia bank może poprosić o przedstawienie PIT lub wyciąg z KPiR/Ewidencji przychodów za poprzedni oraz bieżący rok. Idea Bank posiada szerokie portfolio produktów kredytowych dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, m.in. limit w rachunku, kredyt obrotowy, a także leasing i faktoring.

Sprawy zagraniczne

Klienci bankowości internetowej Idea Cloud posiadający rachunek rozliczeniowy w banku, prowadzący transakcje w walutach albo po prostu zainteresowani wymianą złoty/euro, mogą to robić online. Służy temu intuicyjne narzędzie Kantor. Korzystając z zakładki Kantor można otworzyć konto w euro oraz dokonywać zakupu i sprzedaży euro

Przepływy finansowe

Kontrola płynności finansowej została zautomatyzowana dzięki modułowi zarządzania płynnością (moduł cash flow). Automatycznie analizuje on historię transakcji oraz zaplanowanie płatności. Dzięki temu aplikacja poinformuje o ewentualnym ryzyku utraty płynności lub wskaże okresy nadwyżek finansowych.

Dostępność i wygoda

Mając darmowe konto FIRMA+ i związane z nim usługi w Idea Cloud, dzięki aplikacji mobilnej, można zarządzać przedsiębiorstwem z dowolnego miejsca – sprawdzić stan konta, historię transakcji, zrobić przelew (w tym opłacać zamówienia składane w sklepach internetowych poprzez szybkie płatności Płacę z Idea Bankiem), założyć nowe konto lub lokatę, korzystać z książki odbiorców i dodawać do niej kolejnych, szybko wystawić fakturę, kontrolować płynność finansową i bezpiecznie przechowywać dokumenty. Konto zapewnia stały kontakt z bankiem, dostęp do plików w firmie, które można w dowolnym czasie wgrywać i pobierać – na dysk lub wysłać na wybrany adres e-mail. Stały kontakt z bankiem daje też Centrum Informacji, przez które można zadawać pytania, wyszukiwać oddziały i bankomaty, czytać wiadomości. To wszystko tworzy całościowy, innowacyjny pakiet usług bankowych online – intuicyjny, szybki, sprawny i bezpieczny. Jego bezpieczeństwo zapewniają takie instrumenty jak, m.in. szyfrowane połączenie https, możliwość powiązania urządzenia zaufanego ze swoim kontem czy unikalny system ochrony IBM Trusteer.

Trzy kroki do nowego konta

* Wypełnij formularz na stronie ideabank.pl albo odwiedź oddział Idea Banku.

* Wybierz sposób zawarcia umowy rachunku (z wykorzystaniem przelewu identyfikacyjnego z innego banku, kurierem lub w oddziale)

* Na stronie ideabank.pl zaloguj się do Bankowości Internetowej i aktywuj Bonus w systemie transakcyjnym Idea Cloud.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗