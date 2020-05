Nowoczesne technologie w służbie zielonego ładu

Debata wyborcza „Pulsu Biznesu”

Kampania wyborcza to dyskusja, przekonywanie do własnych racji i zabieganie o głosy wyborców. Dla Was, naszych Czytelników - przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów, osób, które wiedzą, jak duży wpływ na gospodarkę mają politycy - zorganizowaliśmy debatę wyborczą. Zapraszamy do jej obejrzenia.