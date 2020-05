Nowoczesne technologie w służbie zielonego ładu

Żyjemy w przełomowych czasach. Pandemia koronawirusa uderzyła w każdą gałąź światowej gospodarki. Nad skutkami tego tsunami dla zielonych technologii zastanawiali się uczestnicy debaty, której strategicznym partnerem technologicznym wydarzenia była spółka Saule Technologies

Do rozwikłania była w szczególności kwestia, czy pandemia przyhamowała także ekologiczne inwestycje i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Inne dylematy: czy czasowe zatrzymanie przemysłu i związany z tym mniejszy popyt na energię wpłynęły na poprawę klimatu oraz jak dalej budować zieloną gospodarkę po odmrożeniu biznesu i jak do poprawy klimatu wykorzystać nowe technologie. Goście biorący udział w dyskusji pochylili się także nad pytaniami o to, jakich nowoczesnych inwestycji technologicznych możemy się spodziewać w Polsce i o korzyści z takich projektów oraz o źródła ich finansowania.