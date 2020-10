Nowoczesność i samotność w cyfrowym świecie [Debata]

Odpowiedzialne finanse w obliczu kryzysu

Czerwiec to miesiąc kiedy finansiści, przedsiębiorcy, naukowcy i dziennikarzespotykają się w Sopocie na Europejskim Kongresie Finansowym w Sopocie.Tym razem tradycyjnych, przedwakacyjnych debat w salach nadmorskiegohotelu Sheraton nie będzie. Pandemia uniemożliwiła organizację spotkania.Będzie za to kongres w nowej, wirtualnej formule a organizatorzy zakładają, żeto tylko preludium do tego, co ma się dziać, wyjątkowo jesienią, kiedy to EKFpowinien się odbyć w tradycyjnej formule w Sopocie.