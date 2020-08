Łączna wartość majątku mieszkańców Nowego Jorku, który jest centrum finansowym USA, spadła przez miniony rok o 13 proc., czyli 336 mld USD, głównie z powodu załamania gospodarczego będącego wynikiem pandemii koronawirusa.

Liczone od końca czerwca skurczenie się bogactwa nowojorczyków jest największe w tym okresie w ujęciu dolarowym wśród pozostałych amerykańskich miast, poinformowały firmy badawcze Webster Pacific i New World Wealth.

Mieszkańcy San Francisco, drugiego najbogatszego miasta w USA i centrum technologicznego kraju, stracili 105 mld USD, czyli 5 proc. bogactwa.

USA wypadają lepiej pod względem kurczenia się bogactwa niż inne kraje pomimo tego, że są w grupie najmocniej dotkniętych przez pandemię. Globalny spadek bogactwa oszacowano na 14 proc., a w USA zmniejszyło się o 9 proc. W krajach takich jak Rosja, czy Brazylia spadek wynosił nawet 20 proc.

USA wciąż są najbogatszym krajem na świecie. Na koniec czerwca jego mieszkańcy mieli łącznie majątek wartości 58 bln USD, co stanowiło 30 proc. światowego. Oznacza to średnio ok. 178 tys. USD na osobę, co dawało USA piąte miejsce pod tym względem na świecie po Monako, Luksemburgu, Szwajcarii i Australii.