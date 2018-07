Nowotny: wojna handlowa może zmienić się w wojnę walutową

Globalna wojna handlowa ma potencjał wpłynięcia na kursy wymiany, co doprowadziłoby do dodatkowych negatywnych konsekwencji, ostrzega Ewald Dowotny, członek władz Europejskiego Banku Centralnego i prezes Banku Austrii.

- To co widzimy obecnie, to że mamy bardzo interesujące efekty jeśli chodzi o kursy walutowe – powiedział Nowotny podczas wystąpienia w Zurychu. - Oznacza to, że oprócz wojny handlowe możemy mieć coś jak wojnę walutową. Nawet jeśli nie będzie to wojna celowa. Może jednak spowodować efekty, które będą dużo większe niż te, których można spodziewać się tylko po wojnie handlowej – dodał.

Wprowadzone w piątek cła przez USA i Chiny na własny import uznano za początek wojny handlowej, którą władze w Pekinie określiły mianem „największej wojny handlowej w historii gospodarczej”.

- Bardzo trudno przewidzieć jaki będzie tego wynik – powiedział Nowotny. - Jeśli popatrzeć na to, co mamy obecnie, nie powinno być dramatu. Ale oczywiście to ma potencjał eskalacji – dodał.