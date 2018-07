Nowy inwestor w opolskiej podstrefie WSSE

Rodzinna firma zajmująca się produkcją wyrobów mięsnych na inwestycję wydała 8 mln zł.

W opolskiej części Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej otwarto fabrykę "Zagrody Opolskiej" - poinformował wiceprezes WSSE "INVEST-PARK" Krzysztof Drynda.

Zajmujący 1,2 tys. m kw. zakład zatrudnia 20 osób. Jego specjalnością są wędliny produkowane z dziczyzny. W przyszłości właściciele zamierzają poszerzyć asortyment o baraninę i jagnięcinę.

"To jeden z ostatnich inwestorów w tej części podstrefy, która już została praktycznie zapełniona. Jednocześnie to jedna z najmniejszych firm, co nie znaczy, że mniej ważnych z punktu widzenia naszych władz. Jest to polska, rodzinna firma, co łamie stereotyp, według którego strefy to miejsce dla dużych, zagranicznych inwestorów. To także dowód na wagę, jaką polski rząd przywiązuje do rozwoju polskich inicjatyw gospodarczych, niezależnie od ich wielkości" - powiedział PAP Drynda.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” powstała w kwietniu 1997 roku. Początkowo WSSE obejmowała około 250 ha na terenach czterech miast – Wałbrzycha, Dzierżoniowa, Kłodzka i Nowej Rudy. Przez 17 lat funkcjonowania obszar strefy zwiększył się ponad 15-krotnie, a na jej terenach zainwestowało ponad 200 firm zatrudniających łącznie ponad 51 tys. osób.