Nowy most przez Wisłę z pozytywną oceną resortu inwestycji i rozwoju

Rekomendowana w ramach programu Mosty dla regionów przeprawa przez Wisłę Kozienice-Maciejowice otrzymała pozytywną ocenę Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju i może otrzymać dofinansowanie na przygotowanie dokumentacji - poinformował wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Wiceminister dodał, że wnioskowana kwota dofinansowania to 23,4 mln zł.



Wniosek do programu Mosty dla regionów złożył Powiat Garwoliński jako lider w porozumieniu z Powiatem Kozienickim przy udziale gminy Kozienice i gminy Maciejowice. Wnioskowana kwota dofinansowania to 23,4 mln zł. Całkowity koszt przygotowania dokumentacji to 31,8 mln zł.



Jak poinformował resort, szacowany koszt budowy przeprawy to 650 mln zł. Planowany most powstanie w ciągu drogi powiatowej nr 1350W po stronie powiatu garwolińskiego i drogi powiatowej nr 1718W na terenie powiatu kozienickiego.



"Nowa przeprawa to 1,5 km tras wraz z drogami dojazdowymi. To potężna inwestycja, jedna z tych 21, które zapisaliśmy w programie Mosty dla regionów. (...) Oceniając inwestycje zakładaliśmy, że muszą spełniać trzy podstawowe kryteria. Muszą mieć one dostępność drogową i tutaj przy przebudowie dróg powiatowych ta dostępność będzie zapewniona" - powiedział we wtorek w miejscu, gdzie ma powstać nowy most na Wiśle, wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.



Dodał, ze pozostałe dwa kryteria brane pod uwagę przy ocenie to pozytywny wpływ na rozwój gospodarczy regionu i większa mobilność ludności.



"Rząd Prawa i Sprawiedliwości działa tak, żeby wyrównywać poziom życia w Polsce. Dzisiaj mamy sytuację taką, że Mazowsze jest najbardziej zróżnicowanym województwem. Z jednej strony najbogatsza Warszawa, z drugiej bardzo biedne tereny, biedniejsze niż ściana wschodnia. Budowa tego mostu przyczyni się z całą pewnością do rozwoju gospodarczego i poprawy warunków życia i jest niezwykle potrzebna" - stwierdził podczas konferencji szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski.



Dodał, że nowa przeprawa skróci czas dojazdu z powiatu garwolińskiego do Radomia z 1,5 godziny do pół godziny.



Przeprawa połączy biegnące wzdłuż Wisły drogę wojewódzką nr 801 po stronie powiatu garwolińskiego i drogę krajową nr 79 po stronie powiatu kozienickiego.



Ministerstwo inwestycji przypomina, ze na liczącym około 70 km odcinku Wisły pomiędzy Dęblinem a Górą Kalwaria Wisły nie ma mostu. W miejscu planowanej inwestycji obecnie odbywa się przeprawa promem, który kursuje z miejscowości Antoniówka Świerżowska do Świerży Górnych.



Niedaleko planowanego nowego mostu znajduje się Elektrownia Kozienice, wchodząca w skład grupy kapitałowej ENEA Wytwarzanie SA.