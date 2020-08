Nowy plan walki z rakiem UE będzie realizowany jeszcze w tym roku

Pod koniec 2020 r. w Unii Europejskiej zacznie być realizowany nowy plan walki z chorobami nowotworowymi – poinformował uczestniczący w jego tworzeniu prof. Konrad Rydzyński. Oficjalnie zostanie on zaprezentowany przez Komisję Europejską 22 września.

Przewiduje się, że w 27 krajach Unii Europejskiej do końca 2020 r. na nowotwory zachoruje 2,7 mln osób, a 1,3 mln chorych umrze. Prognozy na kolejne lata są jeszcze bardziej niepokojące: do końca 2035 r. na choroby nowotworowe może zachorować nawet 4,3 mln osób.

„Chcemy temu zapobiec, stąd idea nowego planu walki z nowotworami, który zacznie być wdrażany jeszcze pod koniec 2020 r. i będzie realizowany do końca 2030 r.” – powiedział prof. Konrad Rydzyński, członek Rady Misji odpowiedzialnej za przygotowanie nowego planu. Będzie on realizowany pod hasłem „Pokonać nowotwór” w ramach programu „Horizon Europe”.

Specjalista mówił o tym podczas X Letniej Akademii Onkologicznej dla Dziennikarzy, która odbyła się w Warszawie. Podkreślił, że Komisja Europejska w latach 2007-2020 przeznaczyła na badania nad nowotworami 2,8 mld euro, finansując ponad 1,7 tys. projektów.

„Uzyskany postęp nie był jednak wystarczający. Panuje opinia, że wadą tego systemu było rozdrobnienie i niedostateczna koordynacja finansowania z innymi działaniami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego. Potrzebna jest zmiana podejścia do walki z nowotworami, zaproponowano zatem bardziej kompleksowe podejście, wzorowane ideowo na amerykańskim programie lotu na Księżyc” – wyjaśniał prof. Rydzyński.

Głównym celem nowego przedsięwzięcia ma być uratowanie przed zgonem na nowotwory do 2030 r., czyli w perspektywie dekady, co najmniej 3 mln Europejczyków. Ma do tego doprowadzić wyrównanie - na ile to możliwe - nierówności w dostępnie do diagnostyczki i leczenia nowotworów, bo jest ono zróżnicowane w samej Unii, jak i w poszczególnych krajach.

„Większy nacisk ma być położony na badania przesiewowe pozwalające wcześniej wykryć wiele nowotworów” – powiedział specjalista. Lepszą opieką mają być objęci wszyscy pacjenci, bez względu na wiek i rodzaj choroby nowotworowej. Nowe działania mają zatem objąć osoby z rzadkimi chorobami nowotworowymi, zarówno dzieci i dorosłych, jak też osoby starsze, a także pacjentów będących w trudnej sytuacji społecznej i ekonomicznej.

Planowane jest utworzenie Europejskiego Centrum Danych Pacjentów Nowotworowych, żeby można było je analizować i zwiększyć efektywność terapii. Ma powstać Sieć Kompleksowych Ośrodków Onkologicznych dla poprawy jakości opieki oraz badań nad nowotworami. Dążyć się będzie do usprawnienia wdrażania nowych innowacyjnych technologii walki z nowotworami. W tym ma pomóc utworzenie sieci Żywych Centrów Innowacji w Onkologii.

„To wielka szansa dla ośrodków onkologicznych w Polsce, które mogą włączyć się w realizacje tych programów oraz wspólnych przedsięwzięć” – uważa prof. Rydzyński. Zwraca jednak uwagę, że trzeba to zrobić jak najszybciej, jak tylko zostaną one uruchomione, potem może to być już znacznie trudniejsze.

„Największe nakłady na realizację misji zostaną uruchomione w pierwszych latach, żeby jak najszybciej rozkręcić jej działalność” – dodaje specjalista. Proponowane działania obejmą badania naukowe, wdrożenie innowacji, wsparcie infrastruktury, zmiany legislacyjne oraz edukację zdrowotną.