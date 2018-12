Nowy sposób segregacji śmieci od 2019 r.

W Warszawie od 1 stycznia 2019 r. stopniowo wprowadzany będzie nowy, pięciofrakcyjny system odbioru odpadów. Jego celem jest zapewnienie ciągłości ich odbioru. Liczba pojemników zwiększy się do pięciu. Zmieni się też częstość odbioru odpadów.

Od początku nowego roku warszawiacy będą segregować odpady do pięciu kolorystycznie dopasowanych pojemników. Będą to: niebieski na papier, zielony na szkło, żółty na metale i tworzywa sztuczne, brązowy na odpady bio (kuchenne z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego i tłuszczów) i czarny na odpady zmieszane (pozostałe po wysegregowaniu frakcji). Pojemniki na odpady zielone i wielkogabarytowe będą miały kolor dowolny, poza wyżej wymienionymi.



Według nowego regulaminu śmieci będą odbierane w określonych interwałach. W zabudowie jednorodzinnej pojemniki opróżniane będą: na papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło – co cztery tygodnie, odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące, bio – co tydzień, zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie, odpady zmieszane – co dwa tygodnie.



W zabudowie wielolokalowej: papier, metale i tworzywa sztuczne – co dwa tygodnie, szkło i odpady wielkogabarytowe – co cztery tygodnie, bio – co tydzień, odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co tydzień, odpady zmieszane – dwa razy w tygodniu.



Z terenu nieruchomości, gdzie nie zamieszkują mieszkańcy, ale powstają odpady komunalne odbierane będą: papier, metale i tworzywa sztuczne oraz szkło – co cztery tygodnie, odpady wielkogabarytowe – co trzy miesiące, bio – co tydzień, bio – gastronomia/targowisko – dwa razy w tygodniu, odpady zielone – w okresie od marca do listopada – co dwa tygodnie, odpady zmieszane – co dwa tygodnie.



Konsultacje społeczne w tej sprawie trwały od 2017 r. W wyniku rozmów z mieszkańcami rada Warszawy przyjęła zmiany w regulaminie, które dotyczą m.in.: wydłużenia okresu odbioru odpadów zielonych – od marca do listopada, dopuszczenia gromadzenia odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w pojemnikach większych niż 120 i 240 litrów, obowiązku mycia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 4 razy w roku (co 3 miesiące) oraz stworzenia wspólnego miejsca gromadzenia odpadów dla budynków jednorodzinnych lub nieruchomości, w których nie mieszkają mieszkańcy.



W związku z częstymi niepewnościami mieszkańców, jak segregować odpady, stołeczny ratusz ruszył z kampanią informacyjną w postaci plakatów i strony internetowej, na której zawarte są wszystkie niezbędne informacje( www.czysta.um.warszawa.pl). Na plakatach widnieje także numer Miejskiego Systemu Kontaktu Warszawa 19115, pod którym można zgłaszać różne niepokojące mieszkańców zagadnienia, jak i pozyskiwać informacje.



Na stronie www.czysta.um.warszawa.pl mieszkańcy mogą znaleźć wiele cennych informacji, m.in. harmonogram wywozu odpadów komunalnych, regulamin zbiórki odpadów segregowanych, gdzie i kiedy odbierane są np. choinki czy śmieci "kłopotliwe", czyli takie, których nie należy wyrzucać do kosza. Przez Miejski Kontakt z Mieszkańcami 19115 Warszawa, można zgłosić nieprawidłowości dotyczące odbioru odpadów komunalnych, przypadki wandalizmu, dzikie wysypiska czy palenie odpadami w piecach. Dzięki temu odpowiednie służby mogą reagować szybko i skutecznie. W Warszawie zorganizowano całodobowe Interwencyjne Pogotowie Porządkowe, które usuwa nagłe zanieczyszczenia.