Nowy szef OPEC: współpraca z Rosją ważna dla kartelu.

Na początku bieżącego tygodnia na globalnych rynkach finansowych panują mieszane nastroje związane z oceną sytuacji gospodarczej na świecie. Z jednej strony, opublikowane w piątek dane dotyczące PKB w strefie euro zaskoczyły pozytywnie – ale z drugiej strony, już wczorajsze (CFLP) i dzisiejsze odczyty indeksów PMI dla przemysłu Chin rozczarowały. O ile więc na rynku ropy nie mamy powrotu pesymizmu, to także o optymizm obecnie jest trudno.

Tymczasem dzisiaj rano na pierwszy plan na rynku ropy naftowej wysuwają się wypowiedzi nowego Sekretarza Generalnego OPEC, którym został Haitham al-Ghais (poprzedni przedstawiciel OPEC w Kuwejcie). W wywiadzie dla gazety Alrai wspomniał on bowiem, że współpraca kartelu OPEC z Rosją jest kluczowa dla utrzymania porozumienia naftowego OPEC+.

BM BOŚ

O ile pozytywne nastawienie OPEC w stosunku do Rosji budzi niesmak krajów zachodnich, to nowemu sekretarzowi OPEC trudno nie przyznać racji – porozumienie naftowe OPEC+ w zasadzie od samego początku opierało się na współpracy dwóch istotnych producentów ropy naftowej, czyli Arabii Saudyjskiej oraz Rosji. Oba kraje należą bowiem do czołówki największych producentów ropy na świecie, i nie zmienił tego nawet konflikt w Ukrainie i sankcje narzucone na Rosję – chociaż oczywiście mocno zachwiały one globalnym handlem ropą i negatywnie przełożył się na rosyjskie wydobycie.

Już 3 sierpnia będzie miało miejsce najbliższe spotkanie przedstawicieli krajów OPEC+, któremu po raz pierwszy będzie przewodniczył właśnie Al-Ghais. Oczekiwania zakładają, że rozszerzony kartel tym razem pozostawi produkcję ropy naftowej na niezmienionym poziomie.