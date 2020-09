NYSE grozi opuszczeniem New Jersey z powodu nowego podatku

Operator giełdy w Nowym Jorku grozi stanowi New Jersey wycofaniem biznesu jeśli wprowadzi on podatek od transakcji finansowych, pisze Reuters powołując się na doniesienia The Wall Street Journal.

Gazeta twierdzi, że The New York Stock Exchange zasygnalizował możliwość wyprowadzenia z New Jersey swojego elektronicznego systemu transakcyjnego jeśli stan wprowadzi podatek od transakcji finansowych. Aby wzmocnić przekaz operator nowojorskiej giełdy zamierza ogłosić plan prowadzenia przez tydzień jednej z giełd z rezerwowego miejsca w Chicago.