Obajtek: Ostrołęka C w technologii gazowej częścią zrównoważonej transformacji energetycznej Polski

Budowa elektrowni Ostrołęka C w technologii gazowej byłaby istotnym krokiem w zrównoważonej transformacji energetycznej Polski, ocenił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Podkreślił, że strategia płockiego koncernu zakłada rozwój nisko i zeroemisyjnych źródeł energii.

Jak oświadczył w poniedziałek na Twitterze szef płockiego koncernu, "realizacja #OstrołękaC w technologii gazowej wpisuje się w strategię @PKN_ORLEN, zakładającą rozwój nisko- i zeroemisyjnych źródeł energii". "Byłaby również istotnym krokiem w zrównoważonej transformacji energetycznej Polski" - dodał Obajtek.



W innym poniedziałkowym wpisie na Twitterze PKN Orlen zwrócił uwagę, że "zrównoważona transformacja energetyczna to redukcja emisji, ale też stabilne dostawy energii w przystępnej cenie". "Wiele krajów europejskich rozwija energetykę gazową, pozwalającą łączyć te cele, w drodze do budowy gospodarek zeroemisyjnych. Chcemy aktywnie włączać się w ten trend" - oznajmił płocki koncern.



W ubiegłym tygodniu PKN Orlen deklarując wstępną gotowość do zaangażowania się w realizację budowy elektrowni Ostrołęka C pod warunkiem wykorzystania technologii opartej na paliwie gazowym, podkreślił, że płocki koncern stawia na rozwój aktywów energetycznych w kierunku źródeł nisko i zeroemisyjnych. Spółka zapowiedziała, że jej finalną decyzję w sprawie inwestycji w Ostrołęce "poprzedzą rozmowy ze spółkami Enea i Energa – właścicielami projektu - dotyczące technologii, sposobu finansowania oraz harmonogramu".



Prezes PKN Orlen zwrócił wówczas uwagę, iż zgodnie z porozumieniem zawartym ze Skarbem Państwa trwają analizy dotyczące m.in. warunków kluczowych inwestycji Grupy Energa, której większościowym udziałowcem płocki koncern stał się pod koniec kwietnia. "Widzimy duży potencjał dla budowy nowych źródeł energii w Polsce, które wzmocnią bezpieczeństwo energetyczne kraju i regionu. Nie możemy jednak działać w oderwaniu od trendów rynkowych i polityki regulacyjnej Unii Europejskiej" - powiedział Obajtek, cytowany w ubiegłotygodniowym komunikacie PKN Orlen.



Szef koncernu dodał, iż wszystkie projekty prowadzone w Grupie Orlen "muszą mieć mocne uzasadnienie biznesowe i wzmacniać naszą konkurencyjność na wymagającym rynku". "Inwestycja w Ostrołęce będzie realizowana, ale musi być oparta na technologii gazowej. Jest to zgodne z naszą strategią, obejmującą rozwój źródeł nisko i zeroemisyjnych" – oświadczył.



Jak przypomniał ostatnio płocki koncern, Grupa Energa, której od 30 kwietnia jest większościowym udziałowcem, posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30 proc. produkowanego przez Grupę Energa wolumenu energii elektrycznej pochodzi z odnawialnych źródeł i jest to najwyższy udział spośród jej głównych konkurentów.



PKN Orlen zapowiedział jednocześnie, iż planuje dalszy rozwój obszarów, w których on sam oraz Energa są już aktywni, np. elektromobilność, ale też wejście w nowe projekty, np. morskie farmy wiatrowe. "W tym kontekście kluczowe będzie bilansowanie portfela OZE (odnawialnych źródeł energii - PAP) z wykorzystaniem aktywów konwencjonalnych, w tym na przykład bloków parowo-gazowych w Płocku i Włocławku lub nowych inwestycji opartych o gaz ziemny" - ocenił PKN Orlen.



Jak wielokrotnie podkreślał PKN Orlen, celem przejęcia kapitałowego Grupy Energa, a także planowego przejęcia innej gdańskiej spółki - Grupy Lotos, jest budowa koncernu multienergetycznego, który wzmocni polską gospodarkę.



Z końcem kwietnia PKN Orlen poinformował PAP, że trwają prace nad nową długoterminową strategią, która będzie obejmowała perspektywę do 2030 r. Spółka podała, że zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie tego roku, a dokument będzie zawierał główne kierunki i cele rozwoju Grupy Orlen.