Obajtek: spekulacje na mój temat nie mają nic wspólnego z prawdą

Spekulacje na mój temat nie mają nic wspólnego z prawdą - zapewnił prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, pytany w środę w radiu Wnet, jak odnosi się do medialnych doniesień, że miałby zostać nowym premierem.

"Powiedziałem już parę razy, że mamy bardzo duże działania w Orlenie, które musimy zrobić. Bardzo dobrze współpracuje mi się z panem premierem Mateuszem Morawieckim. Nie wybieram się w żadnym przypadku w tym zakresie nigdzie" - powiedział w porannym wywiadzie Daniel Obajtek.

Daniel Obajtek, fot. Marek Wiśniewski

"Spekulacje, które się pojawiają, nie mają nic wspólnego z prawdą" - podkreślił.

"Ja z panem premierem bardzo dobrze współpracuje. Wspólnie mamy wiele tematów, które są ważne dla gospodarki i cenię sobie tę współpracę" - dodał.

"A wszystko to, to jest jedna wielka spekulacja, to są opary jakieś absurdów" - ocenił.

Według niego wielu dziennikarzy podejmuje tę sprawę jako temat zastępczy.

"Jest wiele fajnych tematów. Ja sądzę, że jeśli ktoś ma się obracać w takich tematach, które są po prostu nieprawdziwe, absurdalne, to może by panu prezydentowi Warszawy Rafałowi Trzaskowskiemu ktoś pomógł odmieść stolicę. Bardziej byłoby to efektywne - odśnieżyć" - ocenił Obajtek w radiu Wnet.

Media pod koniec stycznia spekulowały już o możliwych zmianach na stanowisku premiera, wśród potencjalnych kandydatów wskazując Obajtka, on sam jednak dementował te doniesienia.

Spekulacje na temat prezesa PKN Orlen rozgorzały po wywiadzie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że Daniel Obajtek "jest niezwykłym człowiekiem, jeżeli chodzi o talent organizacyjny, dynamikę, łatwość podejmowania decyzji i to celnych decyzji, słusznych decyzji". "Jest nadzieją nie naszego obozu politycznego, nie jakiejś grupy partykularnej, tylko po prostu Polski. Wszystkich Polaków, którzy chcą po prostu dobra naszego narodu" - mówił o Obajtku Kaczyński.