Obawy o podaż wsparciem dla cen miedzi

Zwyżka notowań miedzi to efekt powrotu obaw o podaż tego metalu. Wczoraj w Chile pojawiła się informacja ze strony Cochilco (Chilijska Państwowa Komisja Miedzi) o tym, że w lutym w kraju tym produkcja miedzi spadła aż o 7,5% rdr do poziomu 394,7 tys. ton.

O ile państwowy gigant, spółka Codelco, zanotował wzrost o 0,7% rdr do poziomu 123,6 tys. ton, to kopalnie należące do pozostałych spółek odnotowały znaczące spadki wydobycia. Dla przykładu, w kopalni Escondida, należącej do koncernu BHP, produkcja spadła o 14,3% rdr do 69,9 tys. ton. Natomiast w kopalni Collahuasi, której właścicielami są m.in. Glencore i Anglo American, wydobycie zniżkowało o 11,2% rdr do 46,9 tys. ton.

Chile to największy producent miedzi na świecie, odpowiadający za około jedną trzecią globalnego wydobycia tego metalu. Zaburzenia w produkcji zdarzają się tam co prawda regularnie (m.in. ze względu na nawracające strajki w kopalniach), jednak na ogół dynamika zniżki nie jest tak duża.