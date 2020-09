Obawy o spadek popytu na ropę naftową

Wczorajsza sesja na rynku ropy naftowej przyniosła solidną zniżkę, a dzisiaj nastroje inwestorów są nadal dalekie od optymistycznych. Ceny ropy poruszają się blisko wczorajszego zamknięcia, a presja podażowa jest nadal na tym rynku widoczna. Ceny ropy WTI zbliżają się do poziomu 41 USD za baryłkę, podczas gdy notowania ropy Brent oscylują w rejonie 44 USD za baryłkę.

W kolejnych tygodniach kluczowym determinantem ceny ropy naftowej będzie popyt na ten surowiec. Podczas gdy produkcja ropy naftowej ma systematycznie rosnąć, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w krajach OPEC+, to popyt może za nią nie nadążyć. Najważniejsza z pewnością będzie sytuacja w dwóch krajach – w USA i w Chinach – ponieważ to one odpowiadają za ogromną część światowego popytu na ropę naftową.

Jeśli chodzi o USA, to istnieją uzasadnione obawy, że kolejne tygodnie przyniosą osłabienie popytu na ropę naftową. Sezon wakacyjny, przynoszący sezonowy wzrost popytu na paliwa, powoli dobiega końca, co oznacza, że z czasem ten czynnik przestanie wspierać popyt. Podobnie jest z sezonem huraganów, który też powinien skończyć się mniej więcej na początku października. Pocieszenia nie przynosi sytuacja w Chinach. W ostatnich miesiącach tamtejszy popyt na ropę naftową był w dużej mierze podsycany chęcią wykorzystania rekordowo niskich cen surowca na przestrzeni ostatnich lat w celu uzupełnienia krajowych rezerw paliw. Jednak teraz, gdy ceny są wyższe, zachęta do kupowania dużych ilości ropy naftowej w Chinach jest już mniejsza. Zarówno w USA, jak i w Państwie Środka, pewnym czynnikiem podtrzymującym ceny ropy naftowej, mogą być działania stymulacyjne ze strony rządów tych krajów, lub też niezłe dane makro – o ile będą się one pojawiać. Niemniej, mogą one nie wystarczyć do wspierania dalszych zwyżek cen ropy naftowej w obliczu pandemii i wizji przedłużającego się kryzysu gospodarczego na świecie. Rynek ropy czeka więc albo pogłębienie oczyszczającej korekty, albo okres konsolidacji cen.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗