Akcje Carrefour drożeją dwucyfrowo, ale obligacje tanieją, bo rynek obawia się, że skutkiem ewentualnego przejęcia spółki będzie znaczący wzrost zadłużenia jej nowego właściciela.

Informowaliśmy w środę, że kanadyjski Alimentation Couche-Tard rozważa transakcję przejęcia Carrefour. Ogłosił, że rozpoczął już wstępne rozmowy z francuską spółką zastrzegając, że nie ma pewności iż doprowadzą one do transakcji.

Po wiadomości obligacje Carrefour wartości 1 mld EUR z terminem wykupu w 2027 roku staniały o 1,2 eurocenta do 115,3 eurocentów. To największy jednodniowy spadek ich ceny od emisji papierów pod koniec marca ubiegłego roku. Jednocześnie są to najgorzej notowane w środę obligacje spółek z wysokim ratingiem inwestycyjnym.

Analitycy uważają, że ewentualne przejęcie Carrefoura będzie wymagało zaciągnięcia długu przez Couche-Tard w celu sfinansowania transakcji. Potencjalnie może to zaszkodzić profilowi zadłużenia powstałej po przejęciu spółki.

Niektórzy wierzyciele Carrefour nie mają jednak obaw, bo nie wierzą, że dojdzie do przejęcia.

- Uważamy, że podejście Couche-Tard do Carrefour prawdopodobnie zakończy się niczym – powiedział Tim Winstone, menedżer portfela w Janus Henderson Investors, w którym znajdują się obligacje francuskiej sieci supermarketów.

Tymczasem akcje Carrefour drożeją obecnie na giełdzie w Paryżu o 14 proc. do 17,70 EUR. Kapitalizacja spółki wynosi 14,4 mld EUR.