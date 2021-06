Obligacje drożały po zniknięciu serwisów informacyjnych

Zniknięcie na pewien czas we wtorek największych informacyjnych stron internetowych wystraszyła inwestorów i spowodowała wzrost cen obligacji.

Wiele najpopularniejszych informacyjnych stron internetowych, m.in. The New York Times, Bloomberg News czy Reddit przestało być dostępne we wtorek. Wywołało to nerwową reakcję inwestorów i poszukiwanie tzw. bezpiecznych przystani. Wzrosły ceny obligacji. W przypadku 10-letnich obligacji USA rentowność spadała nawet o 3 pkt. bazowe do 1,54 proc. i była najniższa od miesiąca. Drożały także obligacje innych państw, m.in. Niemiec i Wielkiej Brytanii. Przerwa w dostępności stron trwała około godzinę. Po jej przywróceniu obligacje zaczęły redukować wcześniejszy wzrost cen.