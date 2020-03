Obligacje Ekwadoru najmocniej przecenione na rynkach wschodzących

Dolarowe obligacje Ekwadoru odnotowały w poniedziałek największy spadek na rynkach wschodzących. Ich rentowność przekroczyła poziom 20 proc. po wzroście ryzyka nieuregulowania przez rząd tego południowoamerykańskiego kraju zobowiązań po załamaniu cen na rynku ropy.

Obligacje tego kraju z terminem zapadalności w 2028 r. zniżkują w poniedziałek o 10,6 centów do 47,6 centów wobec dolara, co spowodowało wzrost rentowności o 4,3 punktu procentowego do 22,3 proc.. Dodatkowy zysk jakiego domagają się inwestorzy, by trzymać ekwadorski dług w stosunku do amerykańskich obligacji wzrósł o ponad 753 punkty bazowe do 27,33 punktów procentowych. Dla porównania Argentyna przy poziomie 28,16 punktów procentowych przygotowuje się do restrukturyzacji swojego zadłużenia.