Obligacje USA tanieją najmocniej od prawie 50 lat

W poniedziałek Jerome Powell wysłał „jastrzębi” sygnał, który rynek odebrał jako otwarcie możliwości podwyżek stóp o 50 pkt. bazowych. Rynek pieniężny uwzględnia w cenach ok. 70 proc. prawdopodobieństwo tak agresywnej podwyżki już na następnym, majowym posiedzeniu FOMC. Reakcją rynku długu jest wzrost rentowności obligacji 2-letnich USA do 2,17 proc. Od początku roku wzrosła już o 143 pkt. bazowe.

fot. Bloomberg

Obligacje USA zmierzają do zakończenia kwartału największą przeceną od co najmniej 1973 roku. Indeks Bloomberg U.S. Treasury stracił 5,55 proc. od 31 grudnia. To więcej niż 5,45 proc. straty zanotowanej na początku 1980 roku, największej jak dotąd w historii indeksu.