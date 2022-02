Obligacji z ujemną rentownością najmniej od 2018 roku

Perspektywa wzrostu stóp procentowych przyczyniła się do zmniejszenia się puli długu z ujemną rentownością do najniższego poziomu od ponad trzech lat, informuje Bloomberg.

Wartość długu z ujemną rentownością to obecnie 7,67 bln USD. To 60 proc. mniej niż w szczytowym momencie pod koniec 2020 roku. Najwięcej, ponad połowa obligacji z ujemną rentownością jest w Europie. Pula takiego długu zmniejszyła się jedna o około połowę od września ubiegłego roku kiedy zaczęły się nasilać oczekiwania, że utrzymująca się wysoka inflacja zmusi Europejski Bank Centralny do pierwszej podwyżki stóp już w 2022 roku. Bloomberg zwraca uwagę, że pomimo ostatnich zmian wzrost inflacji oznacza iż realne rentowności dostępne dla inwestorów wciąż są mocno ujemne w wielu miejscach na świecie. Wskazuje, że rentowność skorygowanych o inflację obligacji 10-letnich USA to minus 0,7 proc., a takiego samego długu Niemiec to aż minus 1,9 proc.