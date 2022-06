Obrona poziomów horyzontalnych na indeksach w USA

Opublikowane dziś dane z amerykańskiej gospodarki wypadły bardzo słabo. Raport ADP i zamówienia w sektorze przemysłowym okazały się wyraźnie gorsze od prognoz co doprowadziło do osłabienia dolara oraz umocnienie indeksów giełdowych. Gorsze od oczekiwań odczyty mogą zmniejszać szanse na dynamiczne zacieśnianie polityki przez Fed, stąd wzrosty na rynku akcji.

Jeśli chodzi o Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, także przeważali dziś kupujący. Główny indeks dwudziestu największych spółek zamknął dzień wynikiem na poziomie +0,61%. Patrząc na poszczególne komponenty z WIG20, najlepiej poradziły sobie walory Jastrzębskiej Spółki Węglowej, gdzie obserwowaliśmy ponad 4% wzrosty. Ponad 3% zyskały akcje KGHM i Dino, z kolei około 2,5% przecenę zanotowały Cyfrowy Polsat i CCC.

Jeśli chodzi o sesję w USA, ta rozpoczęła się w nieco gorszych nastrojach. Główne amerykańskie indeksy giełdowe otworzyły się niżej, po czym doszło do testu wczorajszych minimów. Sytuacja uległa jednak bardzo szybkiej zmianie. Kupujący wykorzystali wspomniane dołki jako wsparcie, gdzie doszło do dynamicznego odreagowania. W momencie przygotowywania tego komentarza, czyli tuż przed godziną 18:00, wszystkie główne indeksy giełdowe zza oceanu znajdują się na plusie. Najlepiej radzi sobie technologiczny Nasdaq, gdzie wzrosty przekraczają 1,2%. S&P500 dodaje 0,6%, A Dow Jones pozostaje nieznacznie w tyle i zyskuje około 0,2%. Warto zwrócić uwagę na sytuację techniczną na amerykańskich indeksach, ponieważ na chwilę obecną możemy mówić o obronie ważnych poziomów horyzontalnych, co w konsekwencji może zapowiadać dobrą końcówkę tygodnia. Warunkiem da takiego scenariusza jest jednak utrzymanie dzisiaj zwyżki do końca sesji.