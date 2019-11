Obwieszczenie o aukcji w postępowaniu upadłościowym ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie

I. Przedmiotem aukcji jest przedsiębiorstwo ROTR Spółdzielni Mleczarskiej w Rypinie, jako całość w rozumieniu art. 551 k.c., szczegółowo opisane w opisie i oszacowaniu przedsiębiorstwa z dnia 17 stycznia 2019 r. sporządzonym przez biegłego sądowego Leszka Olszewskiego oraz w opinii z dnia 31 grudnia 2018 r. sporządzonej przez rzeczoznawców majątkowych Pawła Pomarańskiego i Krzysztofa Bartusia, stanowiącej integralną część ww. opisu i oszacowania z wyłączeniem następujących składników masy upadłości:



a) ruchomości określonych w postanowieniu Sądu Rejonowego w Toruniu V Wydział Gospodarczy z dnia 18.04.2019 r., sygn. akt V GUo 1/19, co do których ustanowiony został zakaz zbywania do czasu prawomocnego zakończenia sprawy wywołanej pozwem o wyłączenie z masy upadłości, (załącznik nr 1 do regulaminu aukcji);

b) samochodów osobowych Skoda Octavia o numerach rejestracyjnych CRY 44LC, CRY 66LC;

c) zapasów;

d) należności przysługujących Upadłej;

e) 4.000,00 udziałów w spółce Laboratorium Analiz Żywności i Pasz Rypin Sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie.