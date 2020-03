OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO

Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 5 marca 2020 r. na wniosek inwestora zostało wszczęte postępowanie administracyjne dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu dla:



inwestor: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.,

ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa



inwestycja: „budowa gazociągu DN1000 Gustorzyn – Wronów, Etap I Gustorzyn Leśniewice stanowiąca część inwestycji pn.: „Budowa gazociągów Gustorzyn - Tworóg wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego” – odcinek 3 od granicy województwa mazowieckiego do Leśniewic ok. 13,5 km



Adres zamierzenia inwestycyjnego:

województwo mazowieckie, powiat gostyniński, gmina Gostynin:

obręb 0050 Józefków:

działki ew. nr: 86, 87, 88, 89, 246, 85/1, 92, 93, 95/5, 95/6, 230, 113/1, 113/2, 224/9, 224/4, 224/3, 169/11, 169/9,

obręb 0042 Białotarsk:

działki ew. nr:120/2, 123/2, 127/2, 166, 167, 134/3, 135/5, 138/2, 139/2, 141/3, 144/2, 145/2, 146/2, 147/2, 150/2, 151/2, 152/2, 153/2, 154/8, 162/3,

obręb 0040 Baby Górne:

działki ew. nr: 115, 113, 111, 109, 107, 105, 103, 23/2, 106, 104, 102, 100, 62, 64, 66, 68, 72/64, 72/66, 72/68, 65, 67, 69, 73, 85, 88, 90, 180/1,

obręb 0065 Rybne:

działki ew. nr: 15, 25, 26, 27, 28, 30, 31,

obręb 0039 Baby Dolne:

działki ew. nr: 6, 40/5, 26, 27/1, 28/1, 30, 31/1, 32, 33, 34, 35/1, 36, 37, 39, 43, 45,

obręb 0061 Polesie:

działki ew. nr: 58, 57, 56/3, 56/4, 55, 42/1, 24, 54, 44, 53, 52/1, 51/1, 49/2, 49/4, 46/1, 45/3, 45/4,

obręb 0064 Ruszków:

działki ew. nr: 50, 47, 49/50, 49/47, 52/2, 48, 70, 42, 41/42, 27/2, 22/1, 23/1, 29/2, 29/1, 284/2, 284/1, 11, 283/8,

obręb 0052 Kozice:

działki ew. nr: 89/1, 89/2, 90/4,

obręb 0066 Sałki:

działki ew. nr: 33/5, 33/3, 33/4, 114/2, 37/36, 36/1, 36/5, 36/3, 36/4, 42/2, 57/2, 57/1, 59, 61, 62, 63, 65, 67, 69/1, 72, 76/1, 40, 77/1, 81, 83, 87/1, 88/3, 88/4, 128, 91, 127/1, 106/2, 108, 110, 112,

obręb 0054 Lipa:

działki ew. nr: 99, 100, 101/2, 103/1, 106, 132, 105, 108, 107, 109, 158, 110, 130, 129, 127/1, 153/1271,

obręb 0022 Lisica:

działki ew. nr: 1, 52/1, 4/3, 4/2, 4/1, 52/2, 5/1, 54, 55, 5/4, 65, 5/6, 63, 10/3, 12/1, 11, 60, 36, 37, 41/13, 41/16, 39/5, 39/6, 39/7, 39/8, 39/9, 40,

obręb 0020 Leśniewice:

działki ew. nr: 225/1, 8, 189/8, 219, 218/219, 189/10, 10



Stosownie do treści art. 8 ust. 1 ww. ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, że akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK (w godzinach 13:00-16:00 – poniedziałek, 8:00-12:00 – czwartek), gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym w niej zgromadzonym.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

W myśl art. 41 § 2 Kpa, zaniedbanie tego obowiązku powoduje, że doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.



Data publicznego obwieszczenia: 23 marca 2020 r.