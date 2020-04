Golem chce zostać Uberem od mocy

„Golem XIV” Stanisława Lema, czyli wykłady superkomputera, z inteligencją daleko przebijającą ludzkie możliwości. Science fiction? Grupa polskich informatyków zebrała właśnie finansowanie na projekt Golem, który jak sami przekonują, ma być „globalnym superkomputerem”. Co więcej, zbiórka odbyła się w iście lemowskiej narracji — trwała 19 minut przy wykorzystaniu crowdfundingu i technologii blockchain znanej np. z bitcoina. Finansujący płacili ethereum, wschodzącą gwiazdą kryptowalut. Brzmi abstrakcyjnie i zawile? Skala finansowania Golema jest jak najbardziej konkretna: 8,6 mln USD. Idea i Amazon Uber dla komputerów — tak w skrócie można określić pomysł polskich start-upowców wywodzących się ze spółki Imapp, dotychczas pracującej głównie na zlecenie innych, tworzącej m.in. oprogramowanie do analizy danych. Teraz spółka kierowana przez Juliana Zawistowskiego stworzyła projekt, który zamierza rozwijać co najmniej przez najbliższe 4 lata. Siedzimy na 13. piętrze PRL-owskiego bloku na Mokotowie. Cały poziom został zamieniony w siedzibę Imappu, z którego wywodzą się twórcy Golema. Na Mokotowie nie ma bajerów,...