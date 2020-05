Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

Zgodnie z art. art. 8 ust. 1 w związku z 19 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. z 2019 r., poz. 1554 ze zm.), oraz zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej Kpa, niniejszym zawiadamia się, że w dniu 7 kwietnia 2020 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, w celu w celu wykonania badań podłoża gruntowego dla określenia warunków geotechnicznych, w celu wykonania w/w przedsięwzięć dla:



inwestor: Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa



inwestycja: „Budowa gazociągu w/c DN 1000 MOP 8,4 MPa Gustorzyn-Wronów ETAP III Rawa Mazowiecka – Wronów, stanowiąca część inwestycji pn. „Budowa gazociągów Wronów – Odolanów wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, łódzkiego i wielkopolskiego”.

Adres zamierzenia inwestycyjnego (województwo mazowieckie):



powiat grójecki:

gm. Mogielnica:

obręb Wężowiec, działka 29/1, 32,

obręb Stryków, działka 121,

obręb Świdno, działka 263, 743, 752, 765, 803, 569, 101,

obręb Dziarnów, działki 1381,

obręb Cegielnia, działki 32,

obręb Otaląż, działki 35,

obręb Otalążka, działki 8,



powiat białobrzeski:

gm. Wyśmierzyce:

obręb Wyśmierzyce, działka 1947, 1211, 518/1,

259, 1028, 1210, 1398/2,

obręb Kożuchów, działka 494/1, 484/2,

gm. Stara Błotnica:

obręb Chruściechów, działka 60, 120,

obręb Pierzchnia, działka 354,

obręb Kiełbów Nowy, działka 132, 140,

gm. Radzanów:

obręb Błeszno, działka 208,

obręb Branica, działka 626,

Decyzja o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości, ma na celu umożliwienie inwestorowi przeprowadzenie pomiarów, badań lub innych prac niezbędnych do sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej, o którym mowa w ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) lub do przeprowadzenia prac niezbędnych do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 5 ust. 1, art. 15 ust. 1 lub art. 19 ust. 1, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych, geologicznych, hydrogeologicznych lub określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu.

Stosownie do treści art. 8 ust. 1 pkt 3 ww. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, informuję, że akta przedmiotowej sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 7 POK, w godzinach 13:00-16:00 – poniedziałek, 8:00-12:00 – czwartek, gdzie do czasu wydania orzeczenia, strony mogą się zapoznać z materiałem dowodowym w niej zgromadzonym.

Pouczenie Zgodnie z art. 41 § 1. Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.

§ 2. W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1. doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie, zgodnie z art. 49 Kpa uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia w niniejszej sprawie.

WI-I.747.3.10.2020.MP

