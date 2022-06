Oczekiwania inflacyjne Amerykanów znów najwyższe od 11 lat

Mediana prognoz oczekiwanej inflacji w perspektywie roku wyniosła 6,6 proc. i oznacza powrót do 11 letniego maksimum zanotowanego w marcu. Mediana oczekiwań inflacyjnych w perspektywie trzech lat wyniosła 3,9 proc., tyle samo co w maju.

fot. Forum

Z badania wynika, że choć konsumenci podwyższyli oczekiwania dotyczące inflacji w perspektywie roku, to wierzą jednocześnie, że żywność, ochrona zdrowia, czynsze i czesne będą taniały w tym samym czasie. To, co ich zdaniem ma drożeć, to benzyna, która podczas weekendu po raz pierwszy osiągnęła średnio w kraju 5 USD za galon.

W piątek Departament Pracy poinformował, że inflacja sięgnęła w maju 8,6 proc. Wywołało to rozczarowanie nie tylko dlatego, że ekonomiści prognozowali 8,3 proc., ale głównie w związku z oczekiwaniem, iż szczyt inflacji już mija w USA. Wzrosło przekonanie, że bank centralny zareaguje bardziej agresywnym zacieśnianiem polityki monetarnej, co może mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy.

- Robota Fed stała się jeszcze trudniejsza kiedy inflacja ustanowiła nowe 40-letnie maksimum w sytuacji spowolnienia gospodarki – powiedziała Danielle DiMartino Booth, szefowa Quill Intelligence, która w przeszłości była doradcą w banku centralnym. – Rezerwa Federalna zacieśni politykę powodując recesję – dodała.