Fed w Nowym Jorku ogłosił, że średnioterminowe oczekiwania inflacyjne amerykańskich konsumentów wzrosły w lipcu najwyżej od 8 lat.

Mediana oczekiwań dotyczących inflacji w perspektywie trzech lat wyniosła 3,7 proc. i jest najwyższa od sierpnia 2013 roku. W czerwcu wynosiła 3,6 proc.

Oczekiwania dotyczące inflacji w perspektywie roku wyniosły 4,8 proc. To rekord.

Amerykańscy konsumenci uczestniczący w badaniu oczekują wzrostu czynszów o 9,8 proc. przez nadchodzący rok. To najwyższa prognoza od rozpoczęcia badań w 2013 roku. Oczekiwana zmiana kosztów medycznych to 9,5 proc., a kosztów benzyny to 8,1 proc.

Bloomberg przypomina, że ankietowani przez niego progności rynkowi oczekują iż w środę Departament Pracy poinformuje o spadku inflacji cen detalicznych w lipcu po tym jak w czerwcu sięgnęła 5,4 proc. w ujęciu rocznym i była największa od 13 lat.