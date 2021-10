Oczekiwania inflacyjne dotyczące strefy euro wśród inwestorów z rynku obligacji wspięły się w piątek najwyżej od lat, donosi Reuters.

Agencja zwraca uwagę, że wzrost oczekiwań inflacyjnych zwiększy presję na Europejski Bank Centralny, niechętny do wycofywania działań stymulacyjnych.

fot. Bloomberg

Stopa wyrównania inflacji obligacji 10-letnich Niemiec, czyli różnica między rentownością „normalnych” obligacji o tym terminie wykupu i rentownością obligacji indeksowanych o inflację, wrosła do 1,81 proc. i jest najwyższa od kwietnia 2013 roku. Reuters zwraca uwagę, że podobna miara oczekiwań inflacyjnych w USA wzrosła do 2,64 proc. i jest najwyższa od sierpnia 2006 roku.

- To co warte zauważenia, to że te oczekiwania inflacyjne nie dotyczą niedalekiego horyzontu czasowego, ponieważ swapy inflacyjne 5y5y, będące miarą oczekiwań inflacyjnych za pięć lat w perspektywie pięciu kolejnych lat, także pokazują znaczący wzrost – powiedział Jim Reid, strateg Deutsche Banku.

Reuters informuje, że swap 5y5y osiągnął w piątek największą wartość od września 2014 roku dochodząc do 1,9489 proc.