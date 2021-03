Przecena obligacji USA w środę spowodowała wzrost rentowności obligacji o długim terminie zapadalności najwyżej w tym tygodniu jednocześnie zwiększając oczekiwania inflacyjne.

Rentowność benchmarkowych obligacji 10-letnich USA rosła nawet o 10,3 pkt. bazowych do 1,495 proc. W tym samym czasie rynkowy wskaźnik oczekiwanej rocznej inflacji dla następnej połowy dekady przekroczył 2,5 proc. po raz pierwszy od 2008 roku. Swój udział miał w tym także wzrost notowań ropy.

Mark Heppenstall, szef inwestycji w Penn Mutual Asset Management uważa, że rynek stóp procentowych wciąż nie uwzględnił w pełni mocnego ożywienia gospodarki USA, co mogłoby spowodować wzrost rentowności obligacji 10-letnich USA do ok. 1,9 proc. Zwrócił również uwagę, że brak uwzględnienia przez rynek momentu rozpoczęcia podwyżek stóp przez Fed generuje zagrożenie dalszej wyprzedaży obligacji USA w nadchodzących tygodniach.