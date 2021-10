Oczekiwania inflacyjne w USA rekordowo wysokie

Oczekiwania inflacyjne Amerykanów ustanowiły nowy rekord we wrześniu, głównie za sprawą rosnących cen szeregu dóbr konsumpcyjnych, informuje Fox Business.

Badanie przeprowadzone przez Fed w Nowym Jorku pokazało, że mediana oczekiwań poziomu inflacji za rok wzrosła we wrześniu 11 miesiąc z rzędu, tym razem do 5,3 proc. Oczekiwana inflacja w perspektywie trzech lat to 4,2 proc. To trzeci z rzędu wzrost i najwyższy poziom od 2013 roku kiedy rozpoczęto badanie. Choć konsumenci oczekują najwyższej inflacji od prawie dekady, to wciąż liczą na spadek cen żywności, benzyny, opieki zdrowotnej, czynszów i czesnego w perspektywie roku, zwraca uwagę Fed w Nowym Jorku.