Od 22 lutego br. przywóz do Polski oraz tranzyt odpadów będzie polegać SENT

Od 22 lutego br. przywóz do Polski oraz tranzyt przez teren Polski wszystkich rodzajów odpadów będzie podlegać rejestracji w systemie SENT - informuje Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Oznacza to m.in., że trzeba będzie zgłosić taki przewóz, a także go aktualizować.

Inspektorat przekazał, że w Dzienniku Ustaw opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi będące nowelizacją przepisów wykonawczych do ustawy z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów.