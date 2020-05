Od lipca Wizz Air uruchomi połączenie z Wrocławia do Larnaki

Linie Wizz Air uruchomią od lipca bezpośrednie połączenie z Wrocławia do nadmorskiej Larnaki. To nowy kierunek w letnim rozkładzie wrocławskiego lotniska. Rejsy na tej trasie będą realizowane dwa razy w tygodniu.

Pierwszy lot z Wrocławia na główne lotnisko na Cyprze zaplanowano na 10 lipca. Nowe połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu: w każdy poniedziałek i piątek.



„Z wielką przyjemnością informujemy pasażerów o pierwszym nowym kierunku w tym sezonie. Cypr od zawsze był chętnie odwiedzany. Do tego jego władze zapowiedziały wprowadzenie dla turystów dodatkowych zachęt, które mają przekonać do lotów na Cypr w najbliższym czasie” – podkreślił Dariusz Kuś, prezes Portu Lotniczego Wrocław, cytowany w przesłanym PAP komunikacie.



Obecnie wrocławskie lotnisko przygotowuje się do wznowienia połączeń pasażerskich po dwumiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią. Początkowo przywrócone zostaną loty krajowe do Warszawy, które od 1 czerwca obsługiwać będą dwa razy dziennie PLL LOT.



„Mamy nadzieję, że już wkrótce przywrócone zostaną pasażerskie loty międzynarodowe, a wraz z tą decyzją przewoźnicy ogłoszą od kiedy i jakie połączenia wznawiają. Na pewno będziemy informować o tym pasażerów na bieżąco” – dodał Kuś.



W związku z częściowym przywróceniem ruchu lotniczego wprowadzane zostały nowe procedury bezpieczeństwa.



Od poniedziałku do terminalu będą mogli wejść tylko pasażerowie danych rejsów oraz osoby korzystające z biur linii lotniczych czy wypożyczalni samochodów. Z osobą towarzyszącą będzie mógł wejść jedynie pasażer, który wymaga opieki.



Przed wejściem do terminalu pasażerom będzie mierzona temperatura. Podróżni z temperaturą ciała powyżej 38 stopni i z objawami choroby COVID-19 nie zostaną wpuszczeni do terminalu i tym samym nie będą mogli odbyć podróży na pokładzie samolotu. Zgodnie z najnowszymi wytycznymi, zniesiony zostanie obowiązek badania temperatury po przylocie.



Wszystkie osoby przebywające w terminalu będą miały obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli ktoś zapomni maseczki, będzie mógł ją kupić przy wejściu na lotnisko. Na terenie lotniska obowiązywać będzie też zasada zachowania co najmniej 1,5-metrowego dystansu społecznego.



Pasażerowie będą też zachęcani do częstego mycia i dezynfekcji rąk. Stacje sanitarne będą dostępne dla wszystkich w widocznych miejscach w terminalu - m.in. przy wejściu, przy toaletach czy po kontroli bezpieczeństwa. Regularnie dezynfekowane będą też wszystkie pomieszczenia w terminalu oraz wszelkie powierzchnie dostępne dla pasażerów.