Od pomysłu do realizacji - Dolnośląski Fundusz Rozwoju inwestuje w ekologiczne środki czystości

Przedsiębiorcy, którzy dopiero mają pomysł na biznes albo pracują nad stworzeniem nowego produktu lub usługi, mogą skorzystać z oferty Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju. Pomoże on również firmom znajdującym się w fazie rozwoju lub wczesnej ekspansji. Przykładem tego jest spółka Refeel, która będzie dostarczać klientom wysokiej jakości chemię gospodarczą i kosmetyki w szklanych opakowaniach zwrotnych. Startup podpisał właśnie umowę inwestycyjną dzięki wsparciu samorządu województwa dolnośląskiego.

Pozyskanie przez Refeel środków na rozwój związane było z zakończeniem prac nad koncepcją produktów dla gospodarstw domowych. To pakiet środków czystości i kosmetyków myjących nie zawierających szkodliwych środków powierzchniowo czynnych, które będą dystrybuowane w ramach subskrypcji. Szklane opakowania będzie można bezpłatnie zwrócić, a producent ponownie je wykorzysta.

Wyświetl galerię [1/4] Twórcy i współtwórcy sukcesu spółki Refeel - Krzysztof Górka, prezes DFR Inwestycyjny, Magdalena Rajchelt-Zublewicz, Jakub Zublewicz, Karolina Kosowicz z Refeel oraz Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

To kolejna inwestycja wspierana w ramach szerokiej oferty finansowania lokalnych firm przez Dolnośląski Fundusz Rozwoju, spółkę należącą w pełni do samorządu województwa dolnośląskiego.

W Polsce systematycznie wzrasta znaczenie instytucji publicznych finansujących sektor MŚP, ponieważ stanowią one realne wsparcie dla firm, wypełniając lukę finansową/kapitałową. Także w innych województwach działają analogiczne regionalne fundusze rozwoju. Podobnie jak DFR, realizują one strategiczne dla swojego regionu zadania budowania wieloletniego systemu finansowania mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych.

- W praktyce Dolnośląski Fundusz Rozwoju ma za zadanie organizować programy wsparcia dla dolnośląskich firm w oparciu o finansowe instrumenty zwrotne, takie jak pożyczki, gwarancje, poręczenia, instrumenty quasi-kapitałowe i kapitałowe. Prowadzi także wiele działań związanych

z edukacją biznesową dla sektora MŚP – mówi Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego.

- W ramach swoich zadań DFR dysponuje kapitałem w wysokości ponad 400 mln zł. - Każda zainwestowana złotówka, która powraca do funduszu, jest ponownie inwestowana w rozwój dolnośląskiego biznesu i tym samym ma tworzyć swoiste perpetuum mobile dla finansowania regionalnej gospodarki – wyjaśnia mówi Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Największa część tych środków jest przekazywana przedsiębiorstwom w ramach instrumentów dłużnych, ale przewidziano również wsparcie kapitałowe dla start-upów i firm z potencjałem rozwojowym. Takimi transakcjami - o wysokim ryzyku - zajmuje się DFR Inwestycyjny, spółka córka DFR, która jest pierwszym w Polsce tego typu regionalnym publicznym funduszem VC działającym na komercyjnych zasadach.

- W Europie i na świecie istnieje wiele funduszy publicznych i prywatnych inwestujących w ciekawe pomysły. Również w Polsce jest miejsce na prowadzenie aktywnej polityki gospodarczej, wspierającej rodzimy biznes i przedsięwzięcia z obszaru B+R, aby ustrzec się przed tzw. pułapką średniego wzrostu - mówi Piotr Krzyżewski, członek rady inwestycyjnej Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

Powstanie spółki Refeel jest efektem podejmowanych przez DFR działań zmierzających do inspirowania i kreowania ciekawych pomysłów biznesowych na Dolnym Śląsku. Refeel jest laureatem konkursu „Bitwa o startup”, który spółka samorządowa zorganizowała w zeszłym roku z wiodącymi wrocławskimi uczelniami w ramach kongresu ekonomicznego 365 Timing Economic Congress.

- Szczególną uwagę zwracamy na współpracę samorządu ze światem nauki i biznesu. Taki model, nazywany przeze mnie złotym trójkątem, jest najbardziej skutecznym sposobem rozwoju lokalnej gospodarki, w szczególności sektora MŚP – podkreśla Cezary Przybylski.

Ostatnie miesiące pokazały, jak ważne jest wsparcie samorządu w tego typu działaniach, szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorców. Lokalny biznes na Dolnym Śląsku mógł liczyć na błyskawicznie przygotowany Dolnośląski Pakiet Gospodarczy, dzięki któremu firmy korzystają ze zróżnicowanego wsparcia finansowego – w postaci dotacji, prolongat spłat pożyczek, pożyczek płynnościowych, inwestycyjnych po branżowe. Samorząd województwa nie poprzestał jednak na samym wsparciu już istniejących podmiotów – stałemu monitorowaniu podlegają również np. nowe sposoby dystrybucji produktów i usług, spowodowane pandemią koronawirusa. Dlatego też spółka Refeel, w ramach współpracy z Dolnośląskim Funduszem Rozwoju, przyjęła model subskrypcji towarów dostarczanych przez kuriera. Dziś jest to bowiem zdecydowanie najbardziej skuteczne i opłacalne rozwiązanie – zarówno dla firm, jak i ich klientów.

Refeel to nie jedyny tegoroczny projekt, w którym zaangażowano środki samorządu województwa. Kilka miesięcy temu zainwestowano w spółkę Your KAYA, oferującą produkty higieny intymnej bez potencjalnie szkodliwych czy uczulających składników, i sprzedającą je również w modelu subskrypcyjnym. Inwestorzy, czyli Rafał Brzoska (twórca InPost), fundusz bValue oraz DFR Inwestycyjny zainwestowali w nią łącznie 5 mln zł. Koinwestycje polegające na łączeniu środków publicznych i prywatnych to rozwiązanie, które przynosi korzyści wszystkim stronom. Inwestorzy rozkładają pomiędzy siebie ryzyko związane z finansowaniem projektu, a sama firma zyskuje dodatkową wiarygodność w oczach klientów, dla których udział Funduszy publicznych jest czynnikiem wzbudzającym ich zaufanie.

- Jako partner publiczny chcemy wypełniać lukę kapitałową i stawiamy na ciągły rozwój, dlatego DFR Inwestycyjny pełni rolę profesjonalnego funduszu inwestycyjnego. Może obejmować udziały lub kupować akcje przedsiębiorstwa, przewidziano również finansowanie mieszane, w tym m.in. dostarczanie kapitału poprzez zakup obligacji, pożyczkę, gwarancję, itp. - Nie bez znaczenia jest realizowana przez nas formuła smart money – mówi Marek Ignor, prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju.

- Wśród kilkunastu prezentowanych podczas konkursu na startup pomysłów, naszą uwagę zwróciła idea oferowania mieszkańcom przyjaznych dla zdrowia i środowiska produktów chemii gospodarczej i kosmetyków w szklanych opakowaniach zwrotnych. Oprócz biznesowego aspektu przekonał nas również wymiar ekologiczny, czyli dbałość o nasze otoczenie – mówi Krzysztof Górka, prezes DFR Inwestycyjny.

Pomysł przeszedł kolejne fazy rozwoju, oceniono jego potencjał, aspekty finansowe i prawne. Jednym z najważniejszych czynników wspierających pomysł było konsekwentne wsparcie projektu ze strony spółki DFR Inwestycyjny. Zmieniono dzięki temu model zarządzania produktem i sposób jego dystrybucji produktu. Efektem jest powstanie spółki Refeel, w którą DFRI zainwestował środki potrzebne do realizacji pomysłu.

- Rok temu mieliśmy pomysł. Bez konkursu i konsekwentnego wsparcia inwestora nie udałoby się nam przekształcić go w produkt. Dzięki tej współpracy byliśmy zmotywowani i pełni nadziei na końcowy sukces, który wpisuje się w tak ważne dla nas aspekty ekologiczne. Nie tylko same środki czystości są bezpieczne dla człowieka i środowiska. Również opakowania spełniają ten warunek, nawet etykiety wytworzone są z odpadów po przetwórstwie jabłek – mówi Jakub Zublewicz, prezes zarządu firmy Refeel.

- DFR Inwestycyjny uczestniczył we wszystkich etapach transformacji biznesu – od pomysłu po gotowy produkt. To absolutnie nowatorski sposób inwestowania w naszym kraju, w którym od samego początku pomagamy w rozwoju prowadzonej działalności. Najważniejsze jest, że w ten sposób kształtujemy świadomość nowych pokoleń biznesmenów, ucząc ich przedsiębiorczości opartej na solidnych podstawach i rzetelnej wiedzy – mówi Marek Ignor. Prezes DFR dodaje również, że spółka przygotowuje kolejną edycję konkursu „Bitwa o startup”, który ma szansę na stałe wpisać się w gospodarczy krajobraz Dolnego Śląska. Zarząd Refeel już zapowiedział, że zostanie ambasadorem kolejnych edycji konkursu. - Jesteśmy najlepszym dowodem na to, że pomysł wsparty profesjonalną opieką inwestora może stać się cenionym produktem lub usługą na rynku – dodaje Jakub Zublewicz.

