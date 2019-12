Od przyszłego roku tylko 7 niedziel bez zakazu handlu

ZPP: właściciele małych sklepów apelują o wycofanie ograniczenia handlu w niedzielę

Ponad 500 właścicieli małych sklepów apeluje do premiera o wycofanie się z ograniczenia handlu w niedzielę; petycja w tej sprawie wpłynęła we wtorek do kancelarii premiera - poinformował w komunikacie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.