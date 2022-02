Od rekordowej nadwyżki w handlu do rekordowego deficytu

Zmiany w saldzie handlu zagranicznego pokazują, jak Polska przeszła od oszczędzania do wydawania. To dobrze, ale proces musi być trzymany w rozsądnych ramach.

Polska bardzo szybko przeszła od rekordowej nadwyżki w handlu zagranicznym towarami do rekordowego deficytu. Co nam to mówi o gospodarce? Z kraju, którego obywatele więcej zarabiają, niż wydają, staliśmy się krajem, w którym więcej się wydaje, niż zarabia. To niekoniecznie musi być zjawisko złe, jeżeli deficyt będzie utrzymywany w rozsądnych ramach i będzie wynikał głównie z rosnących inwestycji. Tym bardziej, że spora część deficytu w handlu jest zjawiskiem ewidentnie przejściowym. Skoro jednak popyt ożywił się znacznie szybciej niż strona podażowa gospodarki, to oznacza, że gospodarka wykazuje pewne symptomy rozgrzewania lub przegrzewania.