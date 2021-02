Od soboty nowe obostrzenia dla osób podróżujących z Czech i Słowacji

Od soboty osoba przekraczająca granicę lądową z Czechami lub Słowacją ma mieć negatywny wynik testu na koronawirusa. Jeśli dotyczy to Polaka wracającego do domu, także transportem indywidualnym, negatywny wynik testu jest podstawą do zwolnienia z kwarantanny.

Zgodnie z regulacjami obowiązującymi od soboty osoby, które nie mieszkają lub nie przebywają na stałe w Polsce, są zobowiązane mieć negatywny wynik testu na koronawirusa przy przekraczaniu granicy.