Od września Amazon podwyższy wynagrodzenie nawet o 16,7 proc.

Od 1 września firma Amazon podwyższy płace swoich pracowników w polskich Centrach Logistyki E-Commerce nawet o 16,7 proc. Podwyżkami mają zostać objęci także wszyscy pracownicy sezonowi.

Koncern poinformował PAP, że w wyniku corocznego przeglądu wynagrodzeń, podniesie pensje swoich pracowników we wszystkich działających w Polsce Centrach Logistyki E-Commerce. Firma tłumaczyła, że w zależności od stażu, pracownicy poziomu początkowego otrzymają od 17,5 do 19,5 zł/godz., a kierownicy zespołów od 22,5 do 24,5 zł/godz..



Pracownicy są objęci ponadto premią miesięczną do 15 proc., a także innymi świadczeniami pozapłacowymi. Firma zapewniła, że podwyżkami mają zostać objęci także wszyscy pracownicy sezonowi, w tym także Ci, których firma planuje zatrudnić w okresie tegorocznego świątecznego szczytu sezonu.



Nowe stawki wynagrodzeń mają obowiązywać od 1 września tego roku.



Wiceprezes ds. Operacyjnych Amazon na Europę Steven Harman podkreślił, że firma chce zapewniać pracownikom „konkurencyjne pensje i bardzo atrakcyjne benefity”.



„Dlatego też w drugim kwartale każdego roku analizujemy informacje dotyczące wynagrodzeń na podobnych stanowiskach we wszystkich lokalizacjach, w których działamy. Następnie ogłaszamy wyniki tych badań w trzecim kwartale i wprowadzamy odpowiednie zmiany w naszym systemie wynagrodzeń. Nieustannie rozwijamy naszą sieć logistyczną w Polsce i poszukujemy utalentowanych osób, które dołączą do naszych zespołów w Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie i Sosnowcu” – podkreślił.



Koncern przeanalizował w tym roku dane niemal 200 innych pracodawców działających w regionach, gdzie funkcjonują jego centra logistyczne. Porównania dotyczyły m.in. indywidualnych stawek na podobnych stanowiskach, a także świadczeń pozapłacowych.



Dyrektor HR w polskim oddziale Amazon Marta Dworowska wskazała, że poza wynagrodzeniem podstawowym osoby zatrudnione w Amazon otrzymują premię pieniężną za frekwencję i produktywność w wysokości do 15 proc. Oznacza to, że pracownik poziomu początkowego z dwuletnim stażem pracy będzie zarabiać miesięcznie ponad 3,7 tys. zł brutto, natomiast kierownik zespołu ponad 4,7 tys. zł brutto.



„Amazon oferuje nie tylko konkurencyjne płace, ale też bardzo atrakcyjne świadczenia, takie jak darmowy transport, prywatną opiekę medyczną, ubezpieczenie na życie, posiłki za 1 zł oraz innowacyjny program Postaw na Swój Rozwój, dzięki któremu pracownicy otrzymują przez ponad 4 lata dofinansowanie w wysokości do 26 tys. zł na kursy zawodowe i szkolenia” – powiedziała PAP Dworowska.



Amazon to amerykańska spółka z siedzibą w Seattle, która prowadzi największą na świecie sieć sprzedaży wysyłkowej. Działa od 1994 r., należy do pionierów w sprzedaży przez internet. Oddziały Amazon działają m.in. w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Chinach, Japonii, Włoszech, Hiszpanii i Brazylii. W Polsce spółka działa od 2014 r. W tym czasie firma stworzyła w kraju ponad 14 tys. stałych miejsc pracy w 5 Centrach Logistyki E-Commerce: w Poznaniu, Sosnowcu, Kołbaskowie koło Szczecina oraz Wrocławiu, gdzie zlokalizowane są dwa obiekty firmy.