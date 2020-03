Odbicie cen szlachetnych kruszców

Bieżący tydzień na rynkach metali szlachetnych rozpoczął się od wyraźnego wzrostowego akcentu. Ceny złota, srebra, platyny i palladu, które w ostatnich tygodniach pozostawały pod presją podaży, w końcu zanotowały wyczekiwane odbicie w górę.

Najwyraźniejsze jest ono na rynku złota. W poniedziałek notowania tego kruszcu zwyżkowały o niebagatelne 5,5%. Nie tylko przebiły one poziom 1500 USD za uncję, ale dotarły aż do okolic 1570 USD za uncję. We wtorek testowana najprawdopodobniej będzie kolejna psychologiczna bariera, tym razem poziom 1600 USD za uncję.



Tymczasem na rynkach pozostałych szlachetnych kruszców siła strony popytowej nie była aż tak duża. W porównaniu ze złotem, notowania srebra, platyny oraz palladu, mają do nadrobienia większy dystans do marcowych maksimów. Ceny srebra w poniedziałek zwyżkowały aż o 7%, jednak nadrobiły zaledwie niewielką część niedawnych spadków i poruszają się obecnie na najwyższym poziomie od 16 marca. We wtorek notowania srebra kontynuują zwyżki i zbliżają się do pokonania bariery na poziomie 14 USD za uncję.



Z kolei na wykresie platyny i palladu poniedziałkowe odbicie cen wyniosło około 1%, a więc znacznie mniej niż na wykresach złota i srebra. To pokazuje, że o ile złoto, a w pewnym sensie również srebro, zaczynają być atrakcyjnymi „bezpiecznymi przystaniami”, to na rynki platyny i palladu inwestorzy patrzą głównie pod kątem ich wykorzystania w przemyśle.



Na razie można oczekiwać, że wzrosty notowań metali szlachetnych dopiero się rozpoczynają. Światowa gospodarka stoi obecnie w obliczu ogromnych problemów spowodowanych koronawirusem, a to może przyciągać inwestorów do złota jako bezpiecznej przystani. Dodatkowo, banki centralne wspierają gospodarkę poprzez obniżenie stóp procentowych, a to również przekłada się na większe zainteresowaniem złotem jako tym aktywem, które zachowuje wartość. Ceny szlachetnych kruszców mają więc szansę pozostać na wzrostowej fali.