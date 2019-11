Odbudowanie pogłowia świń w Chinach może trwać do połowy przyszłej dekady

Odtworzenie pogłowia świń w Chinach po katastrofie spowodowanej przez ASF może trwać ponad 5 lat, a kiedy się to już uda konsumpcja mięsa i tak nie będzie taka sama jak przed epidemią afrykańskiego pomoru świń, twierdzi Rabobank International.

Analitycy banku przekonują, że największy na świecie rynek wieprzowiny nie ustabilizuje się po epidemii ASF do 2025 roku, a import mięsa nie zdoła uzupełnić braku. Pogłowie świń w Chinach spadło o więcej o połowę do mniej niż 200 mln sztuk od wykrycia pierwszych przypadków afrykańskiego pomoru świń w sierpniu ubiegłego roku.

- Nie jest właściwie doceniane, że rynek potrzebuje lat, prawdopodobnie połowę dekady, do powrotu do równowagi – podkreśliła Chenjun Pan, analityczka Rabobanku. – Nawet kiedy rynek zdoła ją odzyskać, będzie to inne środowisko dla mięsa w Chinach – dodała.

Rabobank uważa, że skutki obecnego kryzysu spowodowanego przez ASF będą długotrwałe dla chińskiej branży mięsnej. Kiedy rynek odzyska równowagę, wieprzowina nadal będzie źródłem protein pierwszego wyboru, ale jej udział w konsumpcji spadnie z obecnych 63 proc. do 53 proc. Udział drobiu wzrośnie natomiast do 2025 roku do 30 proc.

- Dla Chin i globalnego rynku będzie to nowa normalność – twierdzi Pan.

Jej zdaniem, w przyszłości Chińczycy będą konsumowali większą ilość chłodzonego, mrożonego i przetworzonego mięsa niż świeżego.