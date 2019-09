Aktywność przemysłu Chin była w sierpniu niższa niż w lipcu, wynika z odczytu oficjalnego PMI. Prywatny pomiar pokazał odwrotny obraz. Kluczem jest wielkość badanych firm.

Oficjalny PMI przemysłu Chin spadł w sierpniu do 49,5 z 49,7 w lipcu. Jest jednak liczony głównie w oparciu o badanie dużych, państwowych firm. Prywatny pomiar Caixin/Markit PMI, który dotyczy głównie mniejszych, prywatnych firm, pokazał wzrost indeksu aktywności do 50,4 z 49,9 w lipcu.

W przypadku oficjalnego PMI przemysłu Chin widoczne jest, że źródłem osłabienia jest spadek popytu. Spadły subindeksy zarówno krajowych, jak i zagranicznych nowych zamówień. To w dużym stopniu skutek wojny handlowej, która się nasiliła w sierpniu. W niedzielę zaczęły obowiązywać w USA wyższe cła na import z Chin wartości ok. 110 mld USD, na co Pekin odpowiedział własnymi cłami odwetowymi. Negatywne skutki wojny handlowej pokazuje także prywatny PMI. Subindeks nowych zamówień eksportowych wciąż jest poniżej 50 i spadł w sierpniu najniżej w tym roku.