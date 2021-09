Oddział Regionalny AMW w Bydgoszczy ogłasza przetarg NR 10/OB-DG/2021 na sprzedaż rzeczy ruchomych niekoncesjonowanych

Do przetargu Oddziału Regionalnego AMW w Bydgoszczy trafiło aż 175 pozycji asortymentowych, wśród których znajdują się powojskowe ubrania: pakiet kurtek zimowych nieprzemakalnych, wiatrówki oficerskie Wojsk Lądowych, czy spodnie zimowe nieprzemakalne. Jest także sprzęt służby medycznej: inhalatory tlenowe, fotel stomatologa, elektrokardiografy, butle stalowe do tlenu, stół operacyjny i szafy do narzędzi. Oprócz tego w przetargu znajdziemy cztery autoklawy i dwa fantomy AMBU-MAN, silniki wysokoprężne do pojazdu marki STAR, części do wózków transportowych oraz urządzenia warsztatowe. W dziesiątym przetargu wystawione są ponadto dwa samochody osobowe: Skoda Octavia 1.6 TDI oraz Opel Vectra II (po kolizji drogowej).

Wszystkie pozycje przetargowe znajdują się na naszej stronie internetowej: https://amw.com.pl/pl/uzbrojenie-i-sprzet-wojskowy/sprzet-wojskowy-i-wyposazenie/sprzedaz-przetargowa-1/1721

Otwarcie ofert odbędzie się 8 października 2021 r. o godz. 12:00. Ofertę należy złożyć w kancelarii Oddziału w Bydgoszczy, ul. Gdańska 163A, w terminie do dnia 08.10.2021 r. do godziny 9.00. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na wybrane pozycje przetargowe, najpóźniej w przeddzień przetargu.

Pełen spis pozycji przetargowych