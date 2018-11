W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie od 1 grudnia do 28 lutego będzie można zobaczyć wystawę Body Worlds, jedną z najciekawszych ekspozycji, prezentowaną już w ponad 130 miastach na czterech kontynentach. To pierwsza w historii okazja, by zobaczyć w stolicy oryginalne prace twórcy metody plastynacji dr. Gunthera von Hagensa.

– Możliwość poznania ludzkiego ciała nie powinna być dłużej zastrzeżona dla małej grupki uprzywilejowanych, tylko udostępniona wszystkim ludziom. Nic nie jest nam bliższe niż nasze własne ciało, ale o niczym innym, co jest nam bliskie, nie wiemy tak mało, jak właśnie o ciele – mówi Von Hagens o swoich dziełach.

Imponująca wystawa jego autorstwa ma niezwykle edukacyjny charakter i przedstawia etapy cyklu życia człowieka. Zwiedzający mają możliwość poznania zmian zachodzących w ludzkim ciele – od poczęcia, poprzez okres niemowlęcy, dzieciństwo, dojrzałość, aż po jesień życia.

– Body Worlds & The Cycle of Life jest zbiorem ponad 150 anatomicznych wzorców, które przedstawiają historię naszego życia. Jak nasze ciało się rozwija od najmniejszych komórek w okresie płodowym aż po okres starości. Pragniemy edukować widzów, że jesteśmy w pełni odpowiedzialni za nasze ciała, a w trakcie życia pracując nad swoją sprawnością możemy je udoskonalać na naszą korzyść – mówi Ewa Król-Bednarczyk, rzecznik prasowy wystawy. – Każdy etap naszego istnienia jest tutaj niezwykle przystępnie dla zwiedzających opisany. Możemy zobaczyć atletyczne figury plastynatów zaprezentowane przez twórców w artystyczny sposób, poszczególne organy, a także przekroje różnych części ciała. Body Worlds to niesamowita lekcja nie tylko anatomii, ale piękna i formy. Możemy spojrzeć na wszystkie nasze układy i narządy w zupełnie nieznany dotąd sposób. Tylko tutaj jesteśmy w stanie zobaczyć jak naprawdę się starzejemy, jaki przebieg mają dolegliwości oraz choroby w różnych okresach życia. – dodaje.

Wystawa prezentuje autentyczne ludzkie ciała i fascynujące instalacje multimedialne, pozwala odkryć tajemnice i skomplikowane zagadki ludzkiego organizmu. Wszystkie eksponaty, które znajdują się na wystawie, a jest ich ponad 150 są prawdziwe. Ciała pochodzą od dawców, którzy za życia zgodzili się je przekazać na rzecz Instytutu Plastynacji w Heidelbergu. W instytucie tym prowadzony jest specjalny program dawców ciał na potrzeby plastynacji.

Dzięki tej innowacyjnej metodzie, która została wynaleziona i opatentowana przez dr. Gunthera von Hagensa, odwiedzający mają możliwość podziwiać wewnętrzne piękno naszego ciała, zajrzeć do najskrytszych zakamarków ludzkiego organizmu. Wystawa ukazuje zwiedzającym jak finezyjne jest nasze ciało, jak jest czułe oraz wrażliwe. Ekspozycja jak żadna inna, zmienia postrzeganie samych siebie. Zwiedzający mają wrażenie poruszania się po trójwymiarowym atlasie anatomii oraz mogą dowiedzieć się, jak skomplikowany, piękny, ale też kruchy jest nasz organizm. – Body Worlds w niesamowicie interesujący sposób przedstawia tajemniczość naszego ciała. Na jednym poziomie widzimy zawiłość ludzkiego ciała a na innym poziomie przyglądamy się komuś, kto myślał i oddychał. Ta wystawa to ciekawe i niezapomniane doświadczenie, obok którego nie można przejść obojętnie. Polecam w szczególności osobom, które interesują się ludzką naturą oraz chciałyby dowiedzieć się o sobie czegoś więcej – mówi dr Carlyle Chan, Profersor Psychiatrii w Medical College of Wisconsin.

Eksponaty, które zobaczymy w Warszawie miało okazję podziwiać ponad 47 milionów odwiedzających w Europie, Azji, Afryce i Ameryce. Wystawa dr. Guntera von Hagens od ponad 20 lat wzbudza ogromne emocje i zainteresowanie wszędzie tam, gdzie się pojawia. Do grona zachwyconych widzów Body Worlds należą największe gwiazdy światowego formatu takie jak: Steffi Graf, Jean-Paul Gaultier, Tina Turner, Dustin Hoffman czy Nicole Kidman.

– Zdecydowanie oszałamiająca wystawa. Otwierająca oczy. Nigdy nie wiedziałem, że tak dużo dzieje się wewnątrz ciała ludzkiego, niczym cichutka fabryka. Niesamowite – przyznał Gary Oldman, brytyjski aktor, scenarzysta, reżyser i producent. To między innymi na tej wystawie Body Worlds rozgrywa się jedna z kluczowych akcji filmu o przygodach brytyjskiego agenta służb specjalnych Jamesa Bonda - Casino Royale.

Wystawa kładzie duży nacisk na edukację, przez co zachęca szkoły podstawowe, szkoły średnie i uczelnie wyższe do przeniesienia wiedzy podręcznikowej w praktyczną naukę anatomii i czerpanie wiedzy „z pierwszej ręki”. Wartość edukacyjna projektu została wysoko oceniona przez wiele instytucji naukowych z całego świata zdobywając ogromną popularność na każdym kontynencie. Metoda plastynacji oraz stworzenie wystawy Body Worlds sprawiły, że wiedza dotycząca anatomii, kiedyś przeznaczona wyłącznie dla lekarzy i personelu medycznego, teraz stała się dostępna dla każdego z nas.

