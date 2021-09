Odkryj Tajlandię nie wyjeżdżając z Polski

Polacy pokochali Tajlandię za jej piękne plaże, fascynujące zabytki i przepyszne smaki. I chociaż dzisiaj o rajskich plażach możemy pomarzyć, to są w Polsce miejsca, dzięki którym przeniesiemy się na chwilę do Krainy Uśmiechów.

W czasach sprzed pandemii Covid-19, kiedy mogliśmy swobodnie podróżować, planować zagraniczne wakacje, latać samolotami i robić wiele rzeczy, o których dziś już ledwo pamiętamy, Tajlandia była jednym z najpopularniejszych orientalnych kierunków wakacyjnych Polaków. W 2018 r. odwiedziło ten kraj 120 tysięcy rodaków, a dynamika wzrostu liczby turystów z Polski kształtowała się każdego roku na poziomie dwucyfrowym. Według danych Polskiej Izby Turystyki to właśnie w Tajlandii, spośród destynacji egzotycznych, dokonano najwięcej rezerwacji urlopów w sezonie zimowym 2020. Polacy pokochali Tajlandię za jej piękne plaże, fascynujące zabytki i przepyszne smaki. I chociaż dzisiaj o rajskich plażach możemy pomarzyć, to są w Polsce miejsca, dzięki którym przeniesiemy się na chwilę do Krainy Uśmiechów.

pixabay

Przez żołądek do serca

Kuchnia tajska opiera się na odpowiednim połączeniu pięciu smaków: słodkiego, gorzkiego, słonego, kwaśnego i ostrego. Podejście do gotowania odzwierciedla codzienną filozofię Tajów. Dążą oni do harmonii w każdym aspekcie swojego życia – również w recepturach tradycyjnych dań, które stawiają na swoich stołach. Dzięki wyjątkowym, orientalnym smakom oraz intensywnym aromatom unoszącym się znad talerzy, kuchnia tajska zyskała ogromną popularność wśród smakoszy. Na liście „50 najlepszych produktów na świecie” CNN Travel, sformułowanej na podstawie wyborów internautów, tajskie potrawy zgromadziły najliczniejszą reprezentację, a spróbować ich możemy w około 15 tys. restauracji na całym globie. Lokali serwujących dania rodem z Tajlandii przybywa również w Polsce. Jeśli nie mamy możliwości polecieć na wakacje, możemy wybrać się w kulinarną podróż do jednej z 55 restauracji, które znajdziemy w większości dużych miast, w niemal każdym z województw. Tam w miłej i gościnnej atmosferze spróbujemy tradycyjnych tajskich potraw, przyrządzonych według oryginalnych receptur.

Zrób to sam

Jeżeli nie mamy w okolicy restauracji albo kolejny lockdown zamknął przed nami drzwi lokali gastronomicznych, możemy pokusić się o samodzielne przyrządzenie tajskich potraw. Przepisy znajdziemy w Internecie, na licznych blogach kulinarnych zorientowanych na smaki świata Orientu, a nawet specjalizujących się w kuchni tajskiej. Na księgarnianych półkach również nie brakuje książek kucharskich z tamtego regionu. Jeśli jednak nie jesteśmy mistrzami patelni, możemy skorzystać z pomocy szkoły gotowania. Już 47 szkół kucharskich w Polsce ma w swojej ofercie kursy, na których nauczymy się gotować popisowe dania wprost z ulic Bangkoku.

W kulinarnych eksperymentach pomoże nam łatwy dostęp do oryginalnych tajskich ingredientów. Już około 300 sklepów i hurtowni w Polsce posiada w swojej ofercie produkty pochodzące z Tajlandii. Tam bez problemu zaopatrzymy się w świeże warzywa i owoce, oraz charakterystyczne dla tajskiej kuchni na przykład: liście kaffiru, mleko kokosowe, tajski ryż i makaron, pastę tamaryndową, różne rodzaje sosów i curry czy tajską bazylię. Pozwolą nam one odtworzyć smaki Tajlandii we własnym domu.

Coś dla ciała i dla ducha

Kraje Orientu, poza egzotyką i wyjątkową kuchnią, kojarzą się również ze sprawdzonymi, naturalnymi metodami dbania o dobrostan fizyczny i psychiczny człowieka. To z Azji przywędrowała do nas joga, medytacje, akupunktura czy sporty walki. Tajlandia również ma nam w tych dziedzinach sporo do zaoferowania.

pixabay

Harmonii ciała i ducha możemy poszukać w jednym z 50 salonów tajskiego Spa i masażu ulokowanych w całej Polsce. Według legendy ten starożytny klasyczny masaż opracował około 500 r. p.n.e. osobisty lekarz Buddy, jednak łączy on w sobie tradycyjne techniki krajów ościennych, a także Indii i Chin. Sama nazwa „masaż tajski” odnosi się do wielu różnych zabiegów, dziś możemy wyróżnić około 80 jego rodzajów. Najczęściej polegają one na ucisku odpowiednich partii ciała pacjenta przy użyciu różnych części ciała masażysty: dłoni, przedramion, łokci i stóp. Tajski masaż nazywany jest „jogą dla leniwych”, ponieważ wymaga aktywnego uczestnictwa osoby masowanej, częstych zmian pozycji i ustawienia ciała, co ma doprowadzić do pełnego odprężenia mięśni. Badania wykazują, że korzystanie z tradycyjnych tajskich zabiegów ma nieoceniony wpływ również na psychikę człowieka – pomaga redukować stres, przechodzić w stan relaksu, wspomaga leczenie depresji i innych zaburzeń emocjonalnych. Wykonywanym w kameralnej atmosferze zabiegom często towarzyszy światło świec i aromat olejków, a także ciche dźwięki spokojnej orientalnej muzyki.

pexels

Jeśli lubimy wysiłek fizyczny możemy zapisać się do szkoły tajskiego boksu. Muay Thai – zwane „sztuką ośmiu kończyn”, albowiem zawodnik może korzystać w trakcie pojedynku z dwóch pięści, dwóch goleni, dwóch łokci i dwóch kolan - jest jednym z najbardziej ofensywnych i odznaczających się największą skutecznością ciosów sportów walki. Ten popularny na całym świecie sport przybył do naszego kraju pod koniec lat 90 XX wieku, aby dziś cieszyć się ogromnym zainteresowaniem i setkami adeptów. Świadczy o tym ogromna liczba szkół oferujących zajęcia Muay Thai – jest ich w Polsce około 200. Decydując się na rozpoczęcie treningów w jednej z nich zadbamy o własną formę i kondycję, a przy okazji zwiększymy poczucie bezpieczeństwa, ponieważ tajski boks zamienia ciało zawodnika w prawdziwą broń.

Dla osób, które wolą sporty zespołowe ciekawym pomysłem będzie spróbowanie sił w Sepak Takraw – akrobatycznej siatkonodze, O tej niezwykle widowiskowej dyscyplinie, która łączy w sobie elementy siatkówki, piłki nożnej, karate, a nawet badmintona, zrobiło się głośno po opublikowaniu w Internecie filmików z treningów polskiej kadry. Rosnące zainteresowanie doprowadziło do zawiązania w 2019 r. Polskiej Federacji Sepak Takraw, która zajmuje się nawigowaniem krajowej ligi tego sportu i organizacją Mistrzostw Polski.

Experience Thailand

W 2022 r. Polska i Tajlandia będą świętowały 50-lecie stosunków dyplomatycznych. Z tej okazji Ambasada Królestwa Tajlandii w Polsce uruchomiła program Experience Thailand, który ma na celu promowanie wiedzy i informacji na temat tego kraju. W ramach kampanii, Ambasada zaprasza do spotkania z Tajlandią według koncepcji T.H.A.I.:

TASTE – Posmakuj tajskiej kuchni i tajskich produktów żywnościowych

HEALTH – Zdrowie: tajskie spa i gabinety masażu, tajskie sporty takie jak Muay Thai i Sepak Takraw.

ATTRACTION – Atrakcje: Tajlandia jako twoja atrakcja turystyczna ale także cel handlu i inwestycji.

IDENTITY – Tożsamość: tajskie produkty oraz kultura.

Podstawowym zadaniem programu jest stworzenie obszernego katalogu firm związanych

z Tajlandią, ukazującego pełen obraz tajskiego biznesu w Polsce. Towarzyszyć temu będą kampanie internetowe i fizyczne, konkursy, akcje promocyjne i inne specjalne wydarzenia, mające pomóc zbudować silną i zrównoważoną społeczność biznesową Tajlandii w Polsce. Obserwować aktualne wydarzenia, lub dołączyć do akcji można na stronie https://experiencethailand.thaiemb.pl/.