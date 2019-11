Odpad to nie śmieć, tylko cenny surowiec

Zaśmiecanie planety to efekt niewłaściwego zachowania konsumentów, ale też braku infrastruktury pozwalającej w pełni wykorzystać surowce wtórne. Aby to zmienić, potrzebne jest zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron

Według szacunków Biura Analiz Parlamentu Europejskiego w morzach i oceanach pływa co najmniej 150 mln ton plastikowych odpadów i każdego roku trafia tam nawet kolejne 13 mln ton. W samej Unii Europejskiej powstaje ponad 25 mln ton rocznie, a tylko 30 proc. jest zbierane i poddawane recyklingowi.

Jednak tworzywa sztuczne pod wieloma względami są na razie trudne do zastąpienia. Mimo to unijni urzędnicy chcą ograniczenia, a w niektórych przypadkach wręcz zakazu sprzedaży przedmiotów wykonanych z tworzyw sztucznych. Także coraz więcej mię- dzynarodowych koncernów dobrowolnie wprowadza ograniczenia w sprzedaży i zu- życiu plastiku. Nie oznacza to bynajmniej, że jego dni są policzone.

Opakowania z tworzyw sztucznych mają wiele wyjątkowych cech: chronią produkty, są bezpieczne dla zdrowia, wodoodporne, higieniczne i bardzo lekkie. W przemyśle spożywczym chronią żywność przed działaniem tlenu, przez co dłużej zachowuje ona swoją świeżość. Dzięki temu mniej żywności jest marnowane. A to bardzo ważne — odpady spożywcze powodują emisję butanu, czyli gazu, który jest 20-krotnie bardziej odpowiedzialny za globalne ocieplenie niż CO2.

Wiele koncernów stawia więc na produkcję opakowań ekologicznych wytwarzanych z surowców pochodzących z certyfikowanych źródeł oraz podlegających recyklingowi. Branża producentów opakowań dopasowuje się do coraz szybszych zmian na rynku oraz rosnących wymagań ekologicznych. Producenci przestawiają się na produkcję wyrobów wielokrotnego użytku i przede wszystkim sięgają po surowce wtórne, które nadają się do ponownego przetworzenia.

Potrzebny system

— Nie powinno chodzić tylko o to, żeby zmniejszać zużycie surowców, ale wprowadzać na rynek produkt w taki sposób, aby można go było wielokrotnie wykorzystać. O ile większość sieci handlowych deklaruje, że już prowadzi działania w zakresie ograniczenia zużycia plastikowych opakowań, o tyle nie ma takich deklaracji w sprawie uruchomienia np. systemu kaucyjnego ich skupu, na wzór innych krajów UE. Na przykład w Niemczech system kaucjonowania opakowań bezzwrotnych jest bardzo rozwinięty. Aby porównywalny system mógł funkcjonować w Polsce, potrzebne jest zaangażowanie wielu podmiotów i wsparcie w zakresie regulacji prawnych i finansowych — tłumaczy Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Boksu, jednego z czołowych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie.

Jak dodaje, przyszłość firm produkujących opakowania na pewno nie jest zagrożona.

— Dla biznesu perspektywa zamykania obiegu może prowadzić do redukcji kosztów poprzez bardziej efektywne wykorzystywanie surowców oraz do wzrostu przychodów poprzez wprowadzanie na rynek nowych, atrakcyjnych i innowacyjnych produktów i usług — mówi Grzegorz Pawlak.

To konsumenci śmiecą

Dostawaniu się plastiku do mórz i oceanów powinniśmy zapobiegać poprzez jego odpowiedni recykling na lądzie.

— Zaśmiecanie to zjawisko społeczne, wynikające z niewłaściwego zachowania konsumentów, na które jako producenci mamy niewielki wpływ, a także z braku odpowiedniej infrastruktury pozwalającej w pełni wykorzystać wartościowe surowce wtórne — przekonuje prezes Plast-Boksu. W jego opinii zmiany nie powinny wynikać tylko z regulacji prawnych i płynących z nich ograniczeń, lecz ze świadomości konsumentów oraz odpowiedzialności producentów wprowadzających produkty i opakowania na rynek.

— Wprowadzając opakowanie do obiegu, nie jesteśmy w stanie kontrolować złych nawyków konsumentów, możemy jednak brać czynny udział w ich edukowaniu w kwestii segregacji i recyklingu odpadów oraz domykania obiegu życia produktu — deklaruje Grzegorz Pawlak.

Rozwiązanie problemu plastikowych odpadów wymaga więc podjęcia wysiłków i zacieśnienia współpracy przez wszystkich uczestników rynku — od producentów, poprzez podmioty zajmujące się recyklingiem i sprzedażą detaliczną, aż po konsumentów. Skutecznym środkiem do szybkiego zmniejszenia ilości odpadów trafiających do wód powinna być poprawa selektywnej zbiórki i zagospodarowania tych odpadów. Odpady tworzyw to cenny surowiec wtórny i tak powinny być postrzegane. Tymczasem w Polsce wciąż najpopularniejszą metodą zagospodarowania tego typu odpadów jest składowanie na wysypiskach, na których ten cenny materiał się marnuje.

Cenne odpady

— Odpad to nie śmieć, to surowiec do produkcji. Z odpadu odzyskanego w recyklingu powstaje materiał o konkretnej wartości rynkowej, służący do wyprodukowania nowego pełnowartościowego wyrobu. Ponadto wszystkie odpady tworzyw sztucznych mają dużą wartość cieplną i energetyczną. Odzysk tej energii to konkretne ilości zaoszczędzonego surowca energetycznego — tłumaczy Grzegorz Pawlak.

Jak dodaje prezes Plast-Boksu, przemysł tworzyw sztucznych w pełni wspiera ideę gospodarki obiegu zamkniętego, co jest racjonalną reakcją na niewykorzystanie zasobów i zanieczyszczenie środowiska. Nowe regulacje prawne nie zagrażają sektorowi tworzyw sztucznych, lecz otwierają przed nim nowe szanse.

— Położenie większego nacisku na jego zrównoważone funkcjonowanie może stworzyć nowe możliwości w zakresie innowacyjności, konkurencyjności i stanowić bodziec w kierunku zwiększenia stopnia wykorzystania materiałów, które przynoszą duże korzyści — przekonuje Grzegorz Pawlak.

W Plast-Boksie stale dąży się do optymalizacji procesów produkcyjnych.

— Zakupujemy nowoczesne, energooszczędne, a przy tym wydajne maszyny i urządzenia, dbamy o planowanie produkcji zapewniające wykorzystanie maksymalnych zdolności produkcyjnych. Nieustannie inwestujemy w produkcję i rozwój technologiczny naszych zakładów produkcyjnych w celu dalszej poprawy bilansu energetycznego. Wszystkie te działania służą ograniczaniu zużycia mediów i zmniejszaniu ilości powstających odpadów, które mają negatywny wpływ na środowisko — mówi Grzegorz Pawlak.

Podkreśla on, że w Plast-Boksie wszystkie materiały stosowane do produkcji opakowań w 100 proc. podlegają recyklingowi.

Plastik z palmy

Firma opiera się na swoich źródłach materiałów pochodzących z odpadów poprodukcyjnych. Posiada własny system segregacji, uszlachetnia i produkcji recyklatów. Ma również przetestowane źródła różnych rodzajów recyklatów pochodzących z odpadów poprodukcyjnych, jak również postkonsumenckich — PCR, pochodzących z recyklingu mechanicznego. Jak mówi prezes Plast-Boksu, klienci globalni są zainteresowani około 40-procentowym udziałem tego typu materiałów w opakowaniu.

Do produkcji tworzyw sztucznych wykorzystuje się głównie nieodnawialne źródła surowców (przede wszystkim ropę naftową). Produkcję tworzyw sztucznych można jednak znacząco uniezależnić od korzystania z zasobów nieodnawialnych poprzez wykorzystanie surowców bardziej przyjaznych środowisku — pozyskiwanych ze źródeł odnawialnych.

— Mamy przetestowane materiały o nazwie handlowej Circulen, produkty pochodzenia roślinnego. Łańcuchy tego polimeru są zbudowane m.in. z monomeru typu BIO, który pochodzi ze źródeł odnawialnych (oleje roślinne, np. olej palmowy) — wyjaśnia Grzegorz Pawlak.

Tworzywa sztuczne z surowca odnawialnego dzisiaj jeszcze kosztują dużo więcej niż konwencjonalne rozwiązania. Nie są to też niestety materiały biodegradowalne ani kompostowalne. Są to tworzywa PP, w których część monomerów użytych do syntezy pochodzi ze źródeł odnawialnych, a nie kopalin (ropa, gaz).

— Należy jednak pamiętać, że nawet najlepsze surowce odnawialne same w sobie nie zlikwidują kwestii jednorazowego użytkowania i odpadów — podsumowuje prezes Plast-Boksu.

ODPAD TO SUROWIEC:

Z odpadu odzyskanego w recyklingu powstaje materiał o konkretnej wartości rynkowej, służący do wyprodukowania nowego pełnowartościowego wyrobu. Ponadto ma on dużą wartość cieplną i energetyczną. Odzysk tej energii to konkretne ilości zaoszczędzonego surowca energetycznego — tłumaczy Grzegorz Pawlak, prezes zarządu Plast-Boksu.

JAK NAJBLIŻEJ EKOLOGII:

W Plast-Boksie wszystkie materiały stosowane do wytwarzania opakowań w 100 proc. podlegają recyklingowi. Ponadto firma ma własny system segregacji, uszlachetnia i produkcji recyklatów

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗