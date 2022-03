Odpływ globalnego kapitału wpływa na złotego

"We wtorek na rynku złotego dość dużo się dzieje. Mieliśmy skok kursu EUR/PLN powyżej 4,80, a obecnie w ciągu kilkudziesięciu minut zeszliśmy do okolic 4,73. Podobna sytuacja wystąpiła na USD/PLN, gdzie byliśmy już powyżej 4,3, a obecnie handel odbywa się w pobliżu 4,24. Na rynku spekuluje się o interwencji NBP" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista domu maklerskiego XTB, Przemysław Kwiecień.

NBP poinformował w komunikacie po godz. 16, że obserwowana w ostatnich dniach deprecjacja złotego nie jest spójna z fundamentami polskiej gospodarki, ani też z kierunkiem prowadzonej polityki pieniężnej NBP, a bank centralny jest gotów w każdej chwili reagować na nadmierne wahania kursu.

Zdaniem ekonomisty DM XTB, na złotego wpływa głównie ucieczka globalnego kapitału z naszego regionu, co widać także po tracącym na wartości węgierskim forincie oraz w nieco mniejszym stopniu tracącej czeskiej koronie.

"Oceniam, że kapitał globalny widząc rozwijającą się sytuację na Ukrainie opuszcza czy redukuje ekspozycję na nasz region, na tzw. wszelki wypadek, mając na względzie, że w jakimś czarnym scenariuszu coś złego w tym regionie może się wydarzyć. Za takim scenariuszem przemawia brak równie gwałtownych ruchów na innych rynkach" – dodał ekonomista XTB.

"To też oznacza, że ewentualne interwencje słowne czy faktyczne, są zazwyczaj w dłuższym terminie mało skuteczne" – powiedział Kwiecień.

Zdaniem ekonomisty XTB działania RPP zgodnie z przyjętym wcześniej planami czy założeniami wydają się być najlepszym pomysłem, gdyż jakieś nerwowe ruchy - jego zdaniem - mogłyby bardziej złotemu zaszkodzić.

O godzinie 15.58 kurs EUR/PLN rośnie o 0,44 proc. do 4,7206, USD/PLN zyskuje 1,05 proc. do 4,2340. W tym czasie para EUR/USD zniżkuje o 0,62 proc. do 1,1150.

RYNEK DŁUGU

"Na rynku krajowego długu mamy konfrontację dwóch trendów. Z jednej strony następuje odpływ kapitału globalnego z regionu, który wpływa na podnoszenie rentowności. Z drugiej strony rentowności na rynkach bazowych – np. w Niemczech czy USA – mocno spadają" – powiedział główny ekonomista XTB.

"Myślenie inwestorów globalnych jest takie, że w krótkim terminie mocno wzrośnie presja inflacyjna, jednak w średnim terminie perspektywy gospodarcze między innymi w związku z sytuacją geopolityczna się pogorszą. To z kolei obniża rentowności na długim końcu krzywej" - dodał Kwiecień.

Zdaniem ekonomisty XTB, wypadkową dwóch ww. czynników jest względna stabilizacja polskich 10-latek, których dochodowość znajduje się nieco powyżej 4 proc.

Na rynkach bazowych dochodowości amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych spadają o 7,1 pb do 1,768 proc., a niemieckich zniżkują o 15,7 pb do -0,001 proc.