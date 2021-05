Odwiedzalność centrów handlowych stabilizuje się

Widać stabilizację wskaźnika odwiedzalności centrów handlowych w tygodniu 17-23 maja. W dni handlowe wyniósł on 84 proc. wartości notowanych w tym samym okresie w 2019 r. - wynika z najnowszego raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych.

Według PRCH średnia odwiedzalność obiektów handlowych w tygodniu od 17 do 23 maja w dni handlowe była o 26 proc. wyższa niż przed rokiem i 16 proc. niższa+ niż w analogicznym okresie w 2019 r. przed pandemią.

Ruch w galeriach handlowych był wyrównany od poniedziałku do piątku, jednak w weekendy odnotowano zauważalny wzrost liczby klientów - wynika z danych PRCH.

"W najnowszym tygodniowym raporcie widać stabilizację wskaźnika odwiedzalności - w tygodniu 17-23 maja, w dni handlowe, wyniósł on 84 proc. wartości notowanych w tym samym okresie w 2019 r., kiedy centra prowadziły działalność niezakłóconą przez pandemię" - poinformowała organizacja. "To powtórzenie rezultatu z poprzedniego tygodnia. To również znacząco wyższy wynik (o 26 proc.), niż ten zaobserwowany w maju 2020 r., niedługo po pierwszym lockdownie" - dodano.

Jak podkreślono, wartości odwiedzalności są nie tylko powtarzalne w ujęciu tygodniowym - rozkładają się również równomiernie w poszczególne dni tygodnia.

"Różnice w średnich wynikach notowanych od poniedziałku do piątku nie przekraczają tysiąca osób w przeliczeniu na jedno centrum handlowe" - poinformowała PRCH.

Na tle pozostałych dni tygodnia większą odwiedzalnością zdecydowanie wyróżnia się sobota. Jak napisano, "tego dnia średnio każde centrum handlowe odwiedziło prawie 16 tys. klientów, co oznacza odwiedzalność na poziomie 88 proc. w porównaniu do tego samego okresu w roku 2019, przed pandemią".

Dużo szybciej klienci wracają do średniej wielkości obiektów o powierzchni od 20 do 29 tys. metrów kwadratowych - wynika z danych PRCH. Mniejszą odwiedzalnością cieszą się centra handlowe o małym, dużym oraz bardzo dużym metrażu.

"We wszystkie dni handlowe rezultat średnich galerii w porównaniu z danymi z 2019 r. był wyższy o ok. 6 pp. od pozostałych obiektów" - czytamy.

W badanym przez PRCH okresie wyższa była odwiedzalność centrów handlowych w północnym i północno-zachodnim regionie Polski, niż w pozostałych częściach kraju. Najniższe wyniki odnotowano we wschodniej i południowo-zachodniej części Polski.

"Odwiedzalność centrów handlowych może w najbliższych dniach wzrosnąć w związku z planowanym otwarciem restauracji serwujących posiłki na miejscu" - prognozuje PRCH. Otwarcie to zaplanowane jest na 28 maja.