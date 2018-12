OECD: Francja państwem z najwyższymi obciążeniami podatkowymi

Francja wyprzedziła w 2017 r. Danię, stając się państwem z najwyższymi obciążeniami podatkowymi, a we wszystkich krajach wysoko rozwiniętych stosunek przychodów podatkowych do PKB wzrósł do najwyższego poziomu w historii - wynika z opublikowanego w środę raportu OECD.

Jak poinformowała Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, przychody podatkowe w 34 państwach członkowskich w 2017 r. stanowiły średnio 34,2 proc. ich PKB. Chociaż to niewiele więcej niż w 2016 w., gdy odsetek ten wynosił 34,0 proc., wzrost ten wystarczył do osiągnięcia najwyższego poziomu, od kiedy w 1965 r. OECD zaczęła prowadzić takie statystyki.



We Francji stosunek przychodów podatkowych do PKB wzrósł w 2017 r. z 45,5 do 46,2 proc., wskutek czego wyprzedziła ona Danię, gdzie z kolei minimalnie on spadł. Na kolejnych miejscach są Belgia i Szwecja.



Jak pisze Reuters, wysokie obciążenia podatkowe są powodem niezadowolenia obywateli Francji, czego najnowszym przejawem są trwające protesty ruchu "żółtych kamizelek" przeciw podwyżkom podatków na paliwa. We wtorek administracja prezydenta Emmanuela Macrona, która docelowo obiecywała zmniejszenie obciążeń podatkowych, ogłosiła odłożenie podwyżek na pół roku.



W Polsce stosunek przychodów podatkowych do PKB wyniósł w 2017 r. 33,9 proc. (w 2016 r. było to 33,4 proc.), czyli był minimalnie niższy od średniej dla OECD. To dawało jej 18. miejsce na liście, czyli niemal idealnie w środku stawki. Najniższe obciążenia podatkowe wśród krajów OECD są Meksyku (16,2 proc.), a następnie w Chile, Irlandii i Turcji.



Według raportu, w ubiegłym roku przychody podatkowe w stosunku do PKB wzrosły w 19 państwach członkowskich, zaś spadły w 15. Najwyższy wzrost - o 1,4 punktu proc. - miał miejsce w Izraelu, a dalej w Stanach Zjednoczonych, choć w tym przypadku było to związane z jednorazową repatriacją podatków od zagranicznych przychodów.