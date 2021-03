OECD zdecydowanie podwyższyło prognozy na 2021 rok

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podwyższyła prognozy gospodarcze na obecny rok w związku z postępem szczepień na COVID-19 oraz stymulacją fiskalną w USA, donosi AFP.

OECD podwyższyło prognozę globalnego wzrostu do 5,6 proc. To aż o 1,4 pkt. procentowego więcej niż prognozowano w grudniu. Laurence Boone, główny ekonomista OECD, powiedział AFP, że wsparciem dla światowej gospodarki będą USA, gdzie do ożywienia przyczyni się pakiet stymulacji wartości 1,9 bln USD. Organizacja prognozuje obecnie wzrost gospodarki USA o 6,5 proc. w tym roku. W poprzedniej prognozie szacowała go na 3,3 proc.

fot. Bloomberg OECD uważa, że globalny PKB może przekroczyć poziom sprzed pandemii w połowie 2021 roku. Organizacja zwróciła jednocześnie uwagę na rosnącą rozbieżność między krajami, które szybciej szczepią swoich mieszkańców i pozostałymi, gdzie dzieje się to wyraźnie wolniej. - Pomimo poprawy globalnych perspektyw, produkt i dochody wielu krajów pozostaną poniżej poziomu sprzed pandemii do końca 2022 roku – wskazało OECD. Organizacja wskazała, że straty z pandemii odrobiły dotychczas tylko Chiny, Indie i Turcja. Podwyższyła prognozę wzrostu dla Wielkiej Brytanii, gdzie szczepienia idą szybko, o 0,9 pkt. procentowego do 5,1 proc. Prognoza dla eurolandu wrosła o 0,3 pkt. procentowego do 3,9 proc. Prognoza dla Chin została podwyższona o 0,2 pkt. procentowego do 7,8 proc.

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem © ℗